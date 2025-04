Der nächste Abstieg steht beim SC West ins Haus. – Foto: Dennis Kemmerling

Der SC West muss einige dringende Fragen klären Der stete Niedergang des SC West geht weiter. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 SC West Sparta Bilk

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde auf dem Sportplatz an der Schorlemerstraße noch Oberligafußball geboten. Genauer genommen durfte sich der SC West noch in der Saison 2021/2022 „Fünftligist“ nennen. Eine erfolgreiche Zeit, die inzwischen aber schon meilenweit entrückt zu sein scheint.

Gestern, 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West SC West DJK Sparta Bilk Sparta Bilk 2 2 Abpfiff In der Oberliga wird man den Klub aus Oberkassel jedenfalls so schnell nicht wieder sehen. Die kurzfristige Perspektive lautet stattdessen Kreisliga A – zur Einordnung: Das ist die, wenn man so will, achthöchste Spielklasse. Auch wenn dem SC West am Freitagabend zu Hause gegen Sparta Bilk eine Überraschung gelingen sollte (die Partie war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), wird das Schlusslicht den Abstieg aus der Bezirksliga nicht mehr abwenden können. Es wäre der dritte innerhalb von vier Spielzeiten.

Geht es nach Frank Laurini, dann hat der im Sturzflug befindliche Klub im Sommer in der Kreisliga A vorerst wieder Boden unter den Füßen. Trotz der anhaltenden sportlichen Misere blickt der Abteilungsleiter positiv nach vorne. „Ich sehe uns mittel- bis langfristig in der Bezirks- oder Landesliga“, sagt Laurini. Doch ist der SC West überhaupt in der Lage, in absehbarer Zeit wieder einen Aufstieg ins Visier zu nehmen? Der Glaube daran fällt momentan schwer. Alte Fehler vermeiden