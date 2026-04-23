Der SC Viktoria Krefeld setzt auf Kontinuität

Viktoria Krefeld macht große Fortschritte in seiner Kaderplanung. – Foto: Viktoria Krefeld

In der kommenden Saison geht der Verein nach dem Umbruch im vergangenen Sommer mit bewährtem Personal in die neue Saison 2026/27. Nach kurzen, intensiven Gesprächen steht nun fest, dass Cheftrainer Marcus Felix dem Verein langfristig erhalten bleibt. Der 48-Jährige geht damit bereits in seine vierte Saison am Schroersdyk.

"Marcus ist der optimale Trainer für uns"

Der sportliche Leiter André Thorissen begrüßt die rasche Einigung: „Marcus ist der optimale Trainer für uns. Er ist mittlerweile Viktorianer durch und durch und genießt hohes Ansehen im Verein. Wir sind froh, dass wir uns schell einigen konnten.“ Dabei wird sich das Gesicht der Mannschaft nur geringfügig ändern. Alle Spieler haben ihren Zusage für die kommenden Saison gegeben. Unterstützt wird Marcus Felix dabei ab Sommer von Sefedin „Sefo“ Beciri, der den vakanten Posten des Co-Trainers übernehmen wird. Sefo Beciri war lange Jahre beim FC Hellas in verantwortlicher Position tätig und bringt damit enorme Erfahrung in der Vereinsarbeit mit an den Schroersdyk. „Mit Sefo stehen wir schon länger in Kontakt. Wir sind froh, dass sich nun die konkrete Möglichkeit ergeben hat, ihn für unser Team zu gewinnen“, kommentiert Obmann Thorissen.

Nicht länger dem Trainerteam angehören wird Torwarttrainer José Fernandez, der sich stattdessen der Walking Football-Abteilung des Vereins anschließen wird und Dominik Fernandes, der sein Amt aus privaten Gründen bereits während der Saison niedergelegt hatte und von André Thorissen seitdem vertreten wurde. Bei beiden bedankt sich der Verein recht herzlich für die geleistete Arbeit. Mit Pascal Olbert vom VfR Fischeln, der bereits im Winter zum SC Viktoria stieß und zur neuen Saison endlich spielberechtigt sein wird, sowie dem jüngsten Neuzugang Pascal Scheffler vom SV Oppum wird die Mannschaft außerdem punktuell verstärkt. Für Pascal Scheffler ist der Schroersdyk keine neue Adresse, spielte er doch vor seiner Oppumer Zeit beim FC Toradler.



