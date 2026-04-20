Der SC Unterpfaffenhofen siegt souverän mit 4:0 beim SV Fuchstal

Der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) im Spiel gegen den FC Aich (in Blau). – Foto: Carmen Voxbrunner

Die Upfer Buam sind nach dem Sieg alleiniger Tabellenzweiter. Doch ein Spieler musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer wilden Anfangsphase übernahmen sie in der Folge die Spielkontrolle. Torjäger Khareem Zelmat erzielte nach zehn Minuten die Führung. „Danach haben wir es verpasst, das zweite Tor nachzulegen“, haderte Zorn.

Der SC Unterpfaffenhofen bleibt weiter im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn siegte in einem packenden Spitzenspiel beim SV Fuchstal mit 4:0 (1:0). „Die Reise geht weiter“, kommentierte Zorn nach dem 12. Saisonerfolg. Dank des Patzers des TSV Oberalting sind die Upfer Buam nun wieder alleiniger Tabellenzweiter.

Auch in der zweiten Spielhälfte brauchten die Upfer Buam ein wenig Zeit. Der SCU fing sich aber wieder und drängte aufs 2:0. Das hatte nach 65 Minuten Zelmat auf dem Fuß, wurde aber unsanft von Erol Salemovic zu Fall gebracht. Schiedsrichterin Karin Weber (Hofstetten) zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Leon Mörtlbauer vollstreckte souverän zum 2:0. Zelmat (80.) und Till Steinert (90.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch in die Höhe.

Bitter: Kurz vor dem Halbzeitpfiff zog sich Verteidiger Marcus Lehenmeier eine schwere Kopfverletzung zu und musste ins Klinikum.