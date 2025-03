Der SC Union Nettetal hat nach bekannter Manier den Sieg verpasst

Die Spielvorbereitung auf das Auswärtsspiel zeigte im Spiel Früchte. In der Vorwoche hatte das Trainerteam im Videostudium das Spielsystem der Monheimer analysiert. Und von der ersten Minute an waren es die Nettetaler, die mit viel Herz auftraten und die Räume eng machten. Vorne erspielte sich der SCU immer wieder Freiräume in der Offensive. „Wir hatten das Spiel im Ballbesitz voll unter Kontrolle und haben das Spiel dominiert“, sagte der Coach.

Bereits vor dem Führungstreffer ergaben sich immer wieder gute Möglichkeiten für Nettetal. Dreimal kam Florian Heise auf der rechten Seite durch. Einen Abnehmer für seinen Ball gab es im Strafraum jedoch nicht. Sein Pass wurde entweder abgefangen oder zur Ecke geklärt. „Wir hatten in der Box drei Leute mit Drilon Istrefi, Leonard Bajraktari und Malik Timmerberg. Der Ball hätte nur ankommen müssen, dann hätten wir mit Sicherheit das Tor erzielt“, ist sich Kuc sicher.

In der 29. Minute durfte seine Mannschaft dann aber endlich jubeln, als Bajraktari nach Zuspiel von Kaies Alaisame zur 1:0-Führung traf. Fünf Minuten später scheiterte Timmerberg dann im Eins-gegen-eins an Monheims Torwart Noel Jerome Brieden, der zur Ecke abwehren konnte. Monheim hingegen zeigte sich lediglich bei Standardsituationen gefährlich.

Nettetal fängt sich nach dem Ausgleich wieder

Der Start in die zweite Halbzeit begann dann gänzlich unglücklich, als Kameron Joseph Blaise, der erst zur Halbzeit in die Partie kam, Nettelals Abwehrspieler Niklas Götte ausspielte und dann Talha Demir in Szene setzte. Demir ließ sich die Chance nicht entgehen und markierte so das 1:1 (49. Minute).

Anschließend stabilisierte sich Nettetal jedoch relativ schnell und gab offensiv wieder den Ton an. Als Leonit Popova den Ball von außen in den Strafraum hineinbrachte, roch es förmlich nach dem erneuten Führungstreffer für die Gäste. Doch Ex-Profi Assani Lukimya konnte hier für Monheim klären. Völlig unnötig war dann die Gelb-Rote von Timmerberg, der nach einem Schubser vorzeitig den Platz verlassen musste.

Nettetal musste die Schlussphase der Partie somit in Unterzahl bestreiten. Monheim wurde nun stärker und erspielte sich nicht nur durch Aleksandar Bojkovski (82.) gute Abschlüsse. Union hielt allerdings mit viel Leidenschaft dagegen und rettete zumindest einen Punkt, der aber im Abstiegskampf zu wenig ist und an Nettetals Position auf Platz 17 nichts ändert.

„Aufgrund der Unterzahl-Situation können wir dann am Ende froh sein, das wir den Punkt hier mitnehmen können. Insgesamt ist es aber schade, weil wir die drei Punkte verdient hätten. Wir haben mit und gegen den Ball dominiert“, resümierte Kuc.

Am kommenden Sonntag ist nun ETB SW Essen zu Gast an der Lobbericher Straße. Der Tabellenfünfte gewann jetzt klar mit 4:1 gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Anstoß der Partie ist um 15.15 Uhr.