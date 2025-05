Von links nach rechts: Vincenzo Gagliardi, Fatih Dulundu, Felice Franza, Serkan Coşkun, Christopher Kern – Foto: SC Uhingen

Der SC Uhingen ist bereit für das nächste Kapitel Neuausrichtung beim SC Uhingen – sportlicher Erfolg und struktureller Wandel Verlinkte Inhalte Kreisliga B7 Kreisliga B8 SC Uhingen SC Uhingen II

Beim SC Uhingen weht seit Herbst 2024 ein frischer Wind – und das gleich auf mehreren Ebenen.

Im September des vergangenen Jahres übernahmen Fatih Dulundu als Cheftrainer und Chris Kern als Co-Trainer die sportliche Verantwortung der ersten Mannschaft. Unterstützung bekommen Sie hierbei von Christian Seifermann der ebenfalls in das Trainerteam gerückt ist & bei Auswärtsspielen der zweiten Mannschaft die Geschicke von der Seitenlinie aus leitet. Seither zeigt die Leistungskurve steil nach oben: Mit beeindruckenden 16 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage bei einem Torverhältnis von 113:14 ist der SC Uhingen nicht nur sportlich wieder voll im Rennen, sondern hat sich als ernsthafter Aufstiegskandidat für die Kreisliga A etabliert und führt die Tabelle in der KreisligaB8 an. Doch nicht nur auf dem Platz bewegt sich etwas – auch abseits des Spielfelds hat sich beim SC Uhingen viel getan. Cheftrainer Fatih Dulundu hat von Beginn an mehr Verantwortung übernommen, als seine eigentliche Trainerrolle vorsieht. Ob Sponsoring, Gespräche mit dem Bürgermeister oder die Organisation von Spielertransfers – Dulundu ist längst zu einer zentralen Figur des Vereins geworden. Daraus entstand die Idee seiner beider Co-Trainer Chris Kern & Chris Seifermann: Warum nicht auch im Vorstand aktiv werden und die Neuausrichtung des Vereins strategisch mitgestalten?

Dieser Vorschlag stieß auf breite Zustimmung – sowohl intern als auch bei der Mitgliederversammlung im April 2025. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt, der die Zukunft des Vereins aktiv gestalten soll. Die neue Führungsstruktur des SC Uhingen sieht wie folgt aus:

• 1. Vorstand: Fatih Dulundu

• 2. Vorstand: Chris Kern

• Sportvorstand: Vincenzo Gagliardi

• Finanzvorstand: Christian Seifermann

• Vorstand für Vereinsstrukturen: Hubert Lazarek Seit der Entscheidung, in den Vorstand zu wechseln, arbeiten Dulundu, Kern & Gagliardi bereits seit Januar intensiv an den Weichen für die kommende Saison. Spielergespräche laufen auf Hochtouren und auch die Trainerfrage wurde frühzeitig geklärt: Mit Serkan Coskun, der aktuell in der Bezirksliga als Chefcoach tätig ist, wurde ein erfahrener und ambitionierter Coach verpflichtet, der zur neuen Saison das Traineramt der ersten Mannschaft übernehmen wird, ihm zur Seite stehen wird der aktuelle Topscorer der Liga Felice Franza. "Feli" wie er von allen genannt wird, spielt seit 3 Jahren für den SC Uhingen und macht jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung und steigt ab der kommenden Saison zum spielenden Co-Trainer auf.

Felice Franza, Serkan Coskun – Foto: SC Uhingen