Der SC Staig kann sich gegen den FC Srbija Ulm durchsetzen Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele vom 17. Spieltags

Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 setzt der SC Staig ein Ausrufezeichen beim FC Srbija Ulm und schiebt sich in der Tabelle nach vorne.

Das Verfolgerduell am Samstagabend zwischen dem FC Blaubeuren und dem SV Reinstetten wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen.





Die Partie zwischen dem Tabellenzweiten FC Blaubeuren und dem Tabellendritten SV Reinstetten wurde aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse beim Stand von 0:0 abgebrochen. Das Spiel fand in Ehingen auf dem Kunstrasen statt.

Folgendes teilte der FC Blaubeuren über Instagram mit: "Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse hat Schiedsrichter Benjamin Maier entschieden, das heutige Spiel abzubrechen. Dies scheint die einzig richtige Entscheidung zu sein, da die Luftqualität fragwürdig war. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle. Über das weitere Vorgehen sowie darüber, wann und wie das Spiel fortgesetzt wird, werden wir rechtzeitig informieren." Zuvor hatte der Schiedrichter wegen schwebendem Rauch über Ehingen für 30 Minuten unterbrochen und danach diese Entscheidung gefällt.

