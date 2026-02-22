 2026-02-20T12:29:42.904Z

Der SC Staig kann sich gegen den FC Srbija Ulm durchsetzen

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele vom 17. Spieltags

von Matthias Kloos · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele @helden

Zum Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 setzt der SC Staig ein Ausrufezeichen beim FC Srbija Ulm und schiebt sich in der Tabelle nach vorne.
Das Verfolgerduell am Samstagabend zwischen dem FC Blaubeuren und dem SV Reinstetten wurde beim Stand von 0:0 abgebrochen.

Gestern, 18:30 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
Abgebrochen

Die Partie zwischen dem Tabellenzweiten FC Blaubeuren und dem Tabellendritten SV Reinstetten wurde aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse beim Stand von 0:0 abgebrochen. Das Spiel fand in Ehingen auf dem Kunstrasen statt.

Folgendes teilte der FC Blaubeuren über Instagram mit: "Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse hat Schiedsrichter Benjamin Maier entschieden, das heutige Spiel abzubrechen. Dies scheint die einzig richtige Entscheidung zu sein, da die Luftqualität fragwürdig war. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle. Über das weitere Vorgehen sowie darüber, wann und wie das Spiel fortgesetzt wird, werden wir rechtzeitig informieren."

Zuvor hatte der Schiedrichter wegen schwebendem Rauch über Ehingen für 30 Minuten unterbrochen und danach diese Entscheidung gefällt.
Heute, 15:00 Uhr
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
SC Staig
SC StaigSC Staig
1
2
Abpfiff

Lange bleibt die Partie vor 200 Zuschauern offen, ehe der SC Staig nach der Pause zuschlägt. Julian Rauner bringt die Gäste in der 58. Minute mit 0:1 in Führung, Jens Geiselmann erhöht in der 68. Minute auf 0:2 und sorgt für klare Verhältnisse. Der FC Srbija Ulm stemmt sich noch einmal dagegen und verkürzt durch Despot Matijevic in der 80. Minute auf 1:2. Doch der Anschlusstreffer kommt zu spät – Staig nimmt alle drei Punkte mit. Torhüter Fetzer ist bei den Gästen mit seinen Paraden auch ein Garant für diesen Sieg.
Der SC Staig verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 24 Punkte und klettert auf Rang acht der Tabelle. Der FC Srbija Ulm bleibt bei 23 Punkten und rutscht hinter Staig auf Platz elf ab.
