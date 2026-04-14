Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der SC Staig empfängt den TSV Buch zum Derby
Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht des Nachholspiels vom 19. Spieltag
Mit dem Nachholspiel zwischen dem SC Staig und dem TSV 1889 Buch steht am morgigen Mittwochabend in der Landesliga, Staffel 4, ein Derby an, das für Spannung sorgen dürfte. In der dicht gedrängten Tabelle trennen die beide Teams nur vier Punkte.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Am Mittwochabend um 18 Uhr ist der formstarke TSV Buch zum Derby beim SC Staig zu Gast. Staig steht mit 36 Punkten auf Rang zehn und geht nach drei Siegen in Folge mit Rückenwind in diese Partie. Buch reist nach dem 1:0 gegen den FV Biberach als Tabellendritter mit 40 Punkten an, bei einem Sieg könnte der TSV sogar auf den zweiten Platz vorrücken. Das Hinspiel gewann Staig mit 2:1 beim TSV 1889 Buch.