Der SC Staig empfängt den TSV Buch zum Derby

– Foto: Alexander Sättele

Mit dem Nachholspiel zwischen dem SC Staig und dem TSV 1889 Buch steht am morgigen Mittwochabend in der Landesliga, Staffel 4, ein Derby an, das für Spannung sorgen dürfte. In der dicht gedrängten Tabelle trennen die beide Teams nur vier Punkte.

Morgen, 18:00 Uhr SC Staig SC Staig TSV 1889 Buch TSV Buch 18:00 live PUSH



Am Mittwochabend um 18 Uhr ist der formstarke TSV Buch zum Derby beim SC Staig zu Gast. Staig steht mit 36 Punkten auf Rang zehn und geht nach drei Siegen in Folge mit Rückenwind in diese Partie. Buch reist nach dem 1:0 gegen den FV Biberach als Tabellendritter mit 40 Punkten an, bei einem Sieg könnte der TSV sogar auf den zweiten Platz vorrücken. Das Hinspiel gewann Staig mit 2:1 beim TSV 1889 Buch.













