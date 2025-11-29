Der SC St. Tönis will die Erfolgswelle weiter reiten

Für den SC St. Tönis gab es in den vergangenen Wochen viel Grund zur Freude. Nach einem leistungsmäßigen Auf und Ab stabilisierte sich das Team von Trainer Bekim Kastrati, ist seit drei Meisterschaftsspielen ungeschlagen und kletterte in der Tabelle der Oberliga Niederrhein auf den 7. Tabellenplatz. Dazu kam der Einzug in das Halbfinale des Niederrheinpokals, eng verbunden mit dem Traum, sogar in die Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen zu können. Vereinsgeschichte hat der SC jedenfalls jetzt schon geschrieben, was Kastrati mit gewissem Stolz und Demut erfüllt: „Wir sind unter den besten vier von 64 gestarteten Mannschaften. Das ist nicht selbstverständlich.“
Zwischen dem Auswärtssieg in Baumberg und dem Pokal-Erfolg gegen den VfB Hilden lagen nur drei Tage. Das kostete Körner, sodass die Blau-Gelben durchaus froh waren, dass am vergangenen Wochenende der Ball ruhte. Kastrati gönnte seiner Mannschaft ein paar freie Tage, auch um „die Köpfe wieder frei zu bekommen“. Am Dienstag nahm der Sportclub das Training wieder auf und konzentrierte sich auf den 1. FC Monheim, der sich ebenso wie die Gastgeber in den vergangenen Begegnungen aus dem Keller arbeitete. Das Ensemble von Trainer Dennis Ruess ist seit vier Spielen ungeschlagen und zog nach Punkten mit der Kastrati-Elf gleich. Ein Ruhekissen ist die aktuelle Platzierung allerdings für beide Kontrahenten nicht. Denn nach wie vor geht es in der Liga vor allem im breiten Mittelfeld äußerst eng zu. Daher peilt Kastrati im drittletzten Hinrundenspiel den fünften Heimsieg an: „Wir brauchen noch Punkte, um da zu stehen, wo wir jetzt stehen.“ Gespielt wird erstmals in dieser Saison auf Kunstrasen. Im jahreszeitlich bedingten Umzug sieht Kastrati kein Problem. „Das sollte für beide Mannschaften kein Nachteil sein. Und wir haben dort schon tolle Erfolge gefeiert.“
Im Pokal-Viertelfinale stellte der SC einmal mehr seine Offensivqualitäten unter Beweis. Mindestens genauso wichtig waren Kastrati andere Tugenden, die seine Mannschaft an den Tag legte: „Sie hat eine tolle Mentalität, starken Zusammenhalt und den Glauben an sich gezeigt. Wir haben zweimal hinten gelegen und doch noch gewonnen. Das schafft nicht jede Mannschaft: Besonders in der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft richtig gut gemacht.“ Gegen den Rheinstädter rechnet der 46-Jährige mit einer ähnlich engen Auseinandersetzung: „Monheim hat eine gute Phase. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen.“
Für personelle Überraschungen sind die Vorrausetzungen bestens, denn sowohl Luca Espositio als auch Kris Pöstges meldeten sich nach Verletzungen zurück. Mit Ausnahme des an der Schulter verletzten 19-Jährigen Ibraim Ilazi kann das Trainerteam erstmals in dieser Saison nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen.