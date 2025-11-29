Der SC St. Tönis will die Erfolgswelle weiter reiten

Im Pokal-Viertelfinale stellte der SC einmal mehr seine Offensivqualitäten unter Beweis. Mindestens genauso wichtig waren Kastrati andere Tugenden, die seine Mannschaft an den Tag legte: „Sie hat eine tolle Mentalität, starken Zusammenhalt und den Glauben an sich gezeigt. Wir haben zweimal hinten gelegen und doch noch gewonnen. Das schafft nicht jede Mannschaft: Besonders in der zweiten Halbzeit hat es die Mannschaft richtig gut gemacht.“ Gegen den Rheinstädter rechnet der 46-Jährige mit einer ähnlich engen Auseinandersetzung: „Monheim hat eine gute Phase. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen.“

Für personelle Überraschungen sind die Vorrausetzungen bestens, denn sowohl Luca Espositio als auch Kris Pöstges meldeten sich nach Verletzungen zurück. Mit Ausnahme des an der Schulter verletzten 19-Jährigen Ibraim Ilazi kann das Trainerteam erstmals in dieser Saison nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen.