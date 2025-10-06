Der SC St. Tönis verliert nach enttäuschender erster Hälfte in Kleve

Dem SC St. Tönis ist es nicht gelungen, nach den Erfolgen über Schonnebeck und Essen nachzulegen. Vom unangenehmen Gang zum 1. FC Kleve kehrte der Oberligist wie im Vorjahr mit einer Niederlage zurück. Durch das 1:2 (0:2) beim Tabellenvorletzten fiel das Sportclub in der Tabelle auf den elften Platz zurück. Und aus dem Vorhaben, nach oben den Anschluss zu halten, wird jetzt wieder eher der Blick nach unten, denn die Abstiegszone ist nur einen Punkt entfernt. Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn zeigte sich enttäuscht vom Auftritt in der Schwanenstadt: „Beide Gegentore schenken wir weg und nach dem Anschlusstreffer fehlten immer noch ein paar Prozent.“
Die Begegnung war erst ein paar Minuten alt, als es im St. Töniser Kasten erstmals klingelte, weil die Abstimmung in der Defensive in dieser Szene nicht stimmte. Ilkay Akpinar zog ab und ließ Schlussmann Robin Offhaus mit einem Aufsetzer keine Abwehrchance (5.). Abgesehen vom Gegentreffer starteten die Gäste ordentlich in die Partie und verbuchten ihrerseits eine Großchance durch Morten Heffungs nach Zuspiel von Gianluca Rizzo. Doch dem Routinier, der in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen aufwartete, gelang es diesmal nicht, den Ball aus wenigen Metern unterzubringen (14.).
Auch dem später freigespielten Mario Knops bot sich eine gute Chance, er kam aber nicht an Schlussmann Henning Divis vorbei. Effektiver zeigten sich die Hausherren, die nach erneuter Mithilfe des SC ihre zweite Chance zum zweiten Treffer durch Akpinar zum 2:0 nutzten (19.). Trainer Bekim Kastrati reagierte und brachte früh den jungen Ibraim Ilazi für Maksym Lufarenko. Das gab mehr Stabilität, zu weiteren klaren Chancen führte das aber nicht.
Mit Beginn der zweiten Halbzeit legten die Gäste einen entschlosseneren Spielstil hin und zeigten auch eine andere Körpersprache. Der schnelle Lohn war ein Treffer unter die Latte von Knops (52.). Von da an schien es, als könne der SC den 1:2-Rückstand durchaus noch drehen. Doch bis in die Schlussminuten gelang es den Hausherren, die Angriffe mit großem Engagement abzuwehren – und sie hatten auch das Glück auf ihrer Seite, als zwei Abschlussversuche Sekunden vor dem Abpfiff auf der Linie geklärt wurden.
Kastratis Fazit fiel deutlich aus: „Die Enttäuschung ist groß. So kenne ich meine Mannschaft nicht. Kleve hat aufopferungsvoll gekämpft. Aber Fußball ist auch ein Spiel, wo man Bock drauf haben muss. Ohne Hunger hast du auch nicht verdient zu gewinnen.“