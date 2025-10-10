Der SC St. Tönis setzt gegen den VfB Homberg auf eigene Inkonstanz

Nach den guten Auftritten gegen Schonnebeck und Essen war Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn mit der Mannschaftsleistung alles andere als zufrieden – und auch Trainer Bekim Kastrati wurmte die vierte Saisonniederlage im achten Spiel: „Die zwei Siege waren gut und man hatte das Gefühl, die schlechte Phase damit überstanden zu haben. Aber es gibt halt solche Spiele. Und man muss mal einen Blick auf die Liga werfen. Da gibt es einige Vereine, bei denen wie bei uns die Inkonstanz die Konstanz ist. Aber es ist auch nicht alles schlecht gewesen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft alles gegeben und war von der Fitness her gut. Wir hatten auch Chancen und ich glaube, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“

Tabelle spielt keine Rollte

Die Enttäuschung gilt es nun aber abzuschütteln, denn für die Blau-Gelben geht es mit einer Englischen Woche Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag ist der Tabellenzweite VfB Homberg an der Gelderner Straße zu Gast, am Mittwoch geht es im Achtelfinale des Niederrheinpokals erneut nach Kleve und zum Abschluss wartet das Derby beim TSV Meerbusch. „Wir haben also keine Zeit, kritisch zu bleiben“, sagt Kastrati mit Blick auf das stramme Programm. Der Fokus richtet sich dabei natürlich erst mal auf den nächsten Gegner, der nach einer Heimniederlage gegen den SV Biemenhorst Siege beim FC Büderich (2:1), gegen den KFC Uerdingen (4:0) und bei ETB SW Essen (3:2) folgen ließ und mit entsprechend breiter Brust anreisen wird.

Dass der Tabellenzweite kommt, beunruhigt Kastrati nicht: „Ich habe das Gefühl, dass die Tabelle keine Rolle spielt. Aber sicher ist, dass Homberg eine gute Truppe hat. Aber der VfB weiß auch, dass in St. Tönis guter Fußball gespielt wird und wir jeden schlagen können. Von daher glaube ich, dass Kleinigkeiten entscheiden werden. Es wird nicht einfach, aber das klare Ziel sind drei Punkte.“

Eine zentrale Figur auf dem Platz sind die Torhüter. Und da bahnt sich beim Sportclub ein erneuter Wechsel an. Robin Offhaus, der in Kleve zum Einsatz kam, weil Tim Schrick verhindert war, meldete sich krank. So bietet sich Schrick eine weitere Gelegenheit, sein Können zu zeigen. Verzichten muss Kastrati weiterhin auf seinen Kapitän Dominik Dohmen. Inwieweit Neuzugang Janis Nikolaou dem SC weiterhelfen kann, ist fraglich. Der Routinier hat noch Trainingsrückstand.