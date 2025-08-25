Der SC St. Tönis holt dank Knops einen Punkt bei Ratingen 04/19

„Ich glaube, mit dem Punkt können wir am Ende zufrieden sein. Nach der Niederlage vorige Woche war es für meine Mannschaft nicht so leicht, gegen einen starken Kontrahenten mit seiner neu zusammen gestellten Elf zu bestehen. Nach dem 0:1-Rückstand haben wir etwas umgestellt und eine gute Reaktion gezeigt. Es war ganz wichtig, nicht verloren zu haben. Ein Sieg war ebenso möglich, wie eine Niederlage. Jetzt gilt es, dass Spiel genau zu analysieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann geht es weiter“, stellt SC-Trainer Bekim Kastrati klar.

Rotation auf vier Positionen

Keeper Robin Offhaus – was im Vorfeld so abgesprochen war –, Gianluca Rizzo, Kris Erik Pöstges und Fumito Okihara saßen im Vergleich zur Vorwoche erst einmal auf der Auswechselbank. Dafür rotierten Torwart Tim Leon Schrick, Niklas Withofs, Jannis Nikolaou (als Innenverteidiger) und Maksym Lufarenko in die Startformation.

Aber gerade zu Beginn lief wenig zusammen. Die einzige SC-Möglichkeit durch Mario Knops, der nach Torres-Zuspiel bereitstand, wurde von den Ratingern im letzten Moment vereitelt. Dann aber hatte der SC Glück, dass Ratingens Emre Demircan ein Foulelfmeter an den Außenpfosten setzte (11.). Nach Rexha-Vorarbeit sorgte später aber Clinton Asare für die verdiente Führung der Platzherren (28.).

Aber direkt danach waren die Kastrati-Mannen voll im Spiel. Nach Foul an Luca Esposito glich Knops per Elfmeter aus (32.), kurz danach verwertete er ein Zuspiel von Julian Andres Suaterna Florez mit einem fulminanten Schuss zur 2:1-Führung (35.) – bereits seine Saisontore zwei und drei. Für das Ratinger 2:2 sorgte nach dem Seitenwechsel der Ex-Uerdinger Ali Hassan Hammoud (56.). Danach gab es hüben wie drüben mindestens noch drei gute Chancen, die Auseinandersetzung in die eigenen Bahnen zu lenken. Doch am Ende sollte keinem Team mehr ein Tor gelingen.