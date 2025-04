Der SC St. Tönis fordert den Spitzenreiter

In der Oberliga Niederrhein sind an diesem Wochenende die ersten vier Teams unter sich. Nachdem bereits gestern die SSVg Velbert den VfB Homberg erwartet hatte, steigt am Sonntag der ganz große Kracher mit Beteiligung des SC St. Tönis in Schonnebeck.

Die Ausgangslage vor dem Spitzenspiel ist klar. Bei fünf Punkten Vorsprung auf die Blau-Gelben als erstem Verfolger haben die Essener die große Chance, vor den letzten sieben Spieltagen mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Setzen sich aber die Gäste durch und verkürzen den Rückstand auf zwei Punkte, dürfte es in den verbleibenden Spielen noch einmal richtig spannend werden. Beide Teams hinterließen zuletzt einen guten Eindruck und scheinen für den Knaller gerüstet. Während die Gastgeber den FC Büderich mit 9:0 vom Platz fegten, setzte das Überraschungsteam von Trainer Bekim Kastrati mit dem klaren 4:0 gegen Ratingen 04/19 ebenfalls ein deutliches Zeichen.

Schonnebeck ist Zuhause eine Macht und ging in 13 Partien elfmal als Sieger vom Platz. Zudem hat Trainer Dirk Tönnies mit Arne Wessels (30 Tore) und Connor Tönnies (21) die mit Abstand besten Torjäger in seinen Reihen. Aber auch das zweitbeste Auswärtsteam stellt mit Daiki Kamo und dem zuletzt stark auftrumpfenden Tyler Nkamanyi torgefährliche Akteure, die Spiele entscheiden können. SC-Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn freut sich auf das Duell: „So ein Spitzenspiel haben sich Mannschaft, Trainer und Verein über die Saison verdient. Der Druck dürfte bei Schonnebeck sicher etwas höher sein. Wir sind ja nicht zwingend auf Erfolg ausgelegt. Wir schauen mal, ob wir das Ergebnis aus dem Hinspiel bestätigen können“. Das gewann der SC mit 2:0 und fügte der Tönnies-Elf die erste von insgesamt vier Saisonniederlagen zu.

Mit Blick auf die 98-Tore-Offensive der Hausherren legt Kastrati den Fokus nicht nur auf die beiden Torjäger. „Natürlich müssen wir zusehen, dass wir sie ausschalten können. Aber es geht in erster Linie darum, die gesamte Mannschaft auszuschalten. Denn die besteht aus einigen erfahrenen Spielern. Daher müssen wir zusehen, dass wir eine defensive Stabilität hinbekommen“. Das gelang trotz schwerwiegender Ausfälle in der Innenverteidigung und damit einhergehender Improvisation bisher mehr als ordentlich, denn der SC kassierte in 26 Spielen nur 25 Gegentore. „Trotz der Probleme in der Innenverteidigung sind wir weiterhin Tabellenzweiter“, sagt Kastrati, „deshalb schätze ich meine Mannschaft und deshalb machen mich diese Jungs sehr glücklich“. Auch nach vorne setzt der 46-Jährige auf die Qualitäten seiner Mannschaft und freut sich auf den Vergleich mit dem Ligaprimus: „Wir können jedem wehtun. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir auf zwei Punkte dran. Das sind doch herrliche Voraussetzungen. Aber daran wollen wir jetzt noch nicht denken. Wir haben uns aber dieses Spitzenspiel verdient“.

Bei den Planungen für die neue Saison meldete der Sportclub, dass Morten Heffungs und Mario Knops an der Gelderner Straße bleiben. Dazu gab der Verein kürzlich die Verpflichtung von Gianluca Rizzo bekannt. Der 28-Jährige Stürmer genoss seine Ausbildung in der Jugend-Bundesliga und kam über Umwege zum KFC Uerdingen, für den er in dieser Saison siebenmal zum Einsatz kam. Ein weiterer Neuzugang steht mit Kris Pöstges fest. Der 20-Jährige Defensivspieler wurde bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet und gehört zum in der Regionalliga spielenden U23-Kader. Auf eine Entscheidung von Julio Torrens wartete der SC bisher. Die Geduld scheint aber endlich. „Irgendwann kommt der Punkt, wo wir als Verein nicht mehr mit ihm planen“, so der Sportliche Leiter Holger Krebs. Nicht nur deshalb steht noch ein „Sechser“ auf der Wunschliste.