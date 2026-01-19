Der SC Spelle-Venhaus wird heute 80 Jahre alt

Der SC Spelle-Venhaus feiert am heutigen Montag (19.1.2026) einen runden Geburtstag: Er wird 80! Der Club aus dem südlichen Emsland hat eine stetige und rasante Entwicklung genommen.

Gegründet wurde der Verein als Sport-Club Spelle am dritten Samstag des Jahres 1946 in der Gastwirtschaft Frankmölle. Etwa 50 Sportfreunde, so heißt es im Protokoll, waren gekommen. Zum ersten Vorsitzenden wählten sie Heinz Stratmann. Die Vereinsfarben waren Schwarz und Weiß. 1965 erfolgte die Umbenennung in SC Spelle-Venhaus.

1950 hatte der Sport-Club Spelle 150 Mitglieder. 76 Jahre später sind es exakt 2549. Damit ist der SC Spelle-Venhaus der zweitgrößte Breitensportverein im Emsland und stellt gleichzeitig die größte Fußballabteilung im Kreis. Als erster Verein dieser Region hat er deswegen den Bau eine zweiten Kunstrasenplatzes in Angriff genommen. Ein wichtiges Zukunftsprojekt.