Der SC Spelle-Venhaus senkt die Kosten für Sitzplatzkarten deutlich

– Foto: Uli Mentrup

Neue Saison - neue Eintrittspreise: Oberligist SC Spelle-Venhaus hat sich einiges einfallen lassen, um den Kauf der Tickets für die Zuschauer attraktiver zu machen: Generell werden die Sitzplätze bei Tages- und auch bei Dauerkarten günstiger.

Das Ziel ist klar. „Wir wollen die Sitzplatztribüne wieder voll bekommen“, erklärt Wolfgang Schütte vom neu gewählten Leitungsteam der Fußballabteilung. Das Getränke Hoffmann Stadion soll in der am zweiten August-Wochenende beginnenden Oberliga-Saison 2026/27 wieder mehr Zuschauer anlocken und die Stimmung gleichzeitig besser werden. Deswegen werden Sitzplatztickets günstiger angeboten. Vom Preis her gibt es bei den Tageskarten keinen Unterschied zwischen einer Steh- und einer Sitzplatzkarte. Sie kostet für Mitglieder acht Euro, ermäßigt für Rentner, Studenten und Menschen mit Behinderung sechs Euro. Nichtmitglieder zahlen jeweils zwei Euro mehr. Für beide Gruppen wird der Kauf eines Sitzplatz-Tickets also zwei Euro günstiger. Erhöht werden die Preise nur für Stehplatz-Tageskarten um einen Euro auf 8 bzw 10 Euro in den Haupt-Kategorien. Die Stehplatz-Dauerkarten kosten exakt so viel wie in der Vorsaison.

Mit Dauerkarte auch zur U23 und den Oberliga-Fußballerinnen