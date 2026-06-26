Der SC Spelle-Venhaus senkt die Kosten für Sitzplatzkarten deutlich

Neue Saison - neue Eintrittspreise: Oberligist SC Spelle-Venhaus hat sich einiges einfallen lassen, um den Kauf der Tickets für die Zuschauer attraktiver zu machen: Generell werden die Sitzplätze bei Tages- und auch bei Dauerkarten günstiger.
Das Ziel ist klar. „Wir wollen die Sitzplatztribüne wieder voll bekommen“, erklärt Wolfgang Schütte vom neu gewählten Leitungsteam der Fußballabteilung. Das Getränke Hoffmann Stadion soll in der am zweiten August-Wochenende beginnenden Oberliga-Saison 2026/27 wieder mehr Zuschauer anlocken und die Stimmung gleichzeitig besser werden. Deswegen werden Sitzplatztickets günstiger angeboten. Vom Preis her gibt es bei den Tageskarten keinen Unterschied zwischen einer Steh- und einer Sitzplatzkarte. Sie kostet für Mitglieder acht Euro, ermäßigt für Rentner, Studenten und Menschen mit Behinderung sechs Euro. Nichtmitglieder zahlen jeweils zwei Euro mehr. Für beide Gruppen wird der Kauf eines Sitzplatz-Tickets also zwei Euro günstiger. Erhöht werden die Preise nur für Stehplatz-Tageskarten um einen Euro auf 8 bzw 10 Euro in den Haupt-Kategorien. Die Stehplatz-Dauerkarten kosten exakt so viel wie in der Vorsaison.
Mit Dauerkarte auch zur U23 und den Oberliga-Fußballerinnen
Die Kosten für eine Sitzplatz-Dauerkarte sinken um jeweils 20 Euro. Mitglieder zahlen 110 Euro bzw. 80 Euro (ermäßigt), Nichtmitglieder 150 oder 120 Euro. Dauerkarten berechtigen in der neuen Saison auch zum Besuch der U23-Mannschaft in der Bezirksliga und - das ist neu - des Frauen-Teams in der Oberliga. Sie gelten also für insgesamt über 40 Heimspiele dieser Mannschaften. Sie berechtigen allerdings nicht zum freien Eintritt bei Pokalspielen. Kostenlosen Zutritt zum Getränke Hoffmann Stadion haben Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre.
In der neuen Saison plant der SCSV nach Angaben von Schütte auch Veränderungen rund um die Heimspiele. Es sollen mehr Aktivitäten für Kinder angeboten werden. Sponsoren bekommen die Gelegenheit, sich vorzustellen. Der Food-Bereich im Getränke Hoffmann Stadion dürfte vergrößert werden.
Tagestickets Saison 2026/27
Ticket-Kategorie
Preis (Mitglied)
Preis (Nichtmitglied)
Stehplatz
8 €
10 €
Stehplatz ermäßigt
6 €
8 €
Sitzplatz
8 €
10 €
Sitzplatz ermäßigt
6 €
8 €
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Dauerkarten Saison 2026/27
Ticket-Kategorie
Preis (Mitglied)
Preis (Nichtmitglied)
Stehplatz
90 €
130 €
Stehplatz ermäßigt
70 €
100 €
Sitzplatz
110 €
150 €
Sitzplatz ermäßigt
80 €
120 €
*ermäßigt: Rentner, Studenten.Menschen mit Behinderung.