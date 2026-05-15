Der SC Spelle-Venhaus hat noch Ziele Am letzten Spieltag in Heeslingen von red · Heute, 16:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

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Der SC Spelle-Venhaus bestreitet am Sonntag um 15 Uhr sein letztes Oberliga-Punktspiel der Saison 2025/26 beim Heeslinger SC. Für den Gastgeber geht es noch um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga. Der Tabellendritte benötigt auf alle Fälle einen Dreier. Aber der SCSV plant keinen lockeren Ausflug. „Wir blicken nur auf uns. Wir wollen die maximale Punktzahl“, sagt SCSV-Trainer Henry Hupe.

Vor dem 30. Spieltag belegen die Schwarz-Weißen den sechsten Tabellenplatz. Den zu verteidigen ist Minimalziel. Bei einem Sieg könnten die Emsländer sich um eine Position verbessern. Dann müsste der SV Wilhelmshaven allerdings sein Heimspiel gegen Meister Atlas Delmenhorst verlieren. Nur bei einem Dreier bleibt der SCSV in jedem Fall die Nummer zwei im emsländischen Fußball hinter dem Drittligaaufsteiger SV Meppen. Die U23 des SVM weist auf Rang acht der Oberliga aber nur einen Zähler weniger auf als Spelle. Dass die Hupe-Elf auf Rang neun zurückfällt, ist unwahrscheinlich. BSV Rehden hat drei Punkte Rückstand und die um 14 Treffer schlechtere Tordifferenz. „Wir gehen das Spiel in Heeslingen mit unbedingtem Siegeswillen an“, betont Hupe. Die Trainingseindrücke dieser Woche stimmen ihn zuversichtlich. Er hat bei den ersten beiden Einheiten am Dienstag und Mittwoch keine geringere Spannung beim Team gespürt. Im Gegenteil. „Das war richtig gut. Kompliment! Wir müssen es schaffen, das am Sonntag auf den Platz zu bringen. Wir haben eine gute Grundlage gelegt.“ Freitag soll die Mannschaft es noch einmal bestätigen. „Wir haben es selbst in der Hand, Sechster zu bleiben.“

Vermutlich verfügt Hupe Sonntag wieder über mehr Alternativen. Denn Steffen Schepers, der nach langer Verletzungspause auf seinen ersten Saison-Einsatz in der Oberliga hofft, hat voll trainiert und zählt zum Kader. Auch die zuletzt fehlenden Niklas Oswald, Tom Winnemöller und Max Meier sind wieder dabei. Fehlen werden der nach der fünften Gelben Karte gesperrte Adrian Lenz, die verletzten Elias Strotmann, Luca Tersteeg und Jost Krone sowie Matteo Echelmeyer, der bei der U19 eingeplant ist. Heeslingen steht nach den Ergebnissen der vergangenen Woche unter Druck. Zuletzt sammelte das Team des scheidenden Trainers Malte Bösch nur einen von neun möglichen Punkten. Dabei verlor es auch gegen das Schlusslicht Lupo-Martini Wolfsburg. Mittwochabend gelang Terry Becker in der vierten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1 in Lüneburg. Dabei fehlte der ehemalige Meppener Torwart Jeroen Gies wegen einer Rot-Sperre.