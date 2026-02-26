Der SC Rheindahlen will eine gute Rolle in der Rückrunde spielen

Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen: Am Freitag startet die Liga mit dem 17. Spieltag. Der SC Rheindahlen wird auf den VfB Korschenbroich treffen. Nach einer schwierigen, aber größtenteils positiven Vorbereitung will die Mannschaft von Cheftrainer Mesut Özegen den Lauf von fünf ungeschlagenen Spielen in Serie fortführen. Der spielende Co-Trainer Hasan Er gab einen Einblick in die vergangenen Wochen.
Zwei Siege feierten die Rheindahlener aus vier Testspielen. Dabei wurden die Duelle gegen Niersia Neersen (8:2) und die SVG Neuss-Weissenberg II (6:1) jeweils souverän gewonnen - und das jeweils in einer angespannten Personallage.
Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass der Assistenztrainer zufrieden mit den Leistungen seines Teams ist. "Grundsätzlich bin ich mit der Vorbereitung zufrieden, auch wenn wir immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hatten – sei es aus beruflichen Gründen oder durch Verletzungen. Trotzdem ziehen die meisten Jungs sehr gut mit und arbeiten engagiert, was insgesamt einen positiven Eindruck hinterlässt", erklärte Er.
Nach 14 gespielten Partien steht der SC mit 22 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Zwar sind es nur sechs Zähler auf Platz elf, zeitgleich beträgt der Rückstand auf den zweiten Rang jedoch nur fünf Zähler. Somit ist noch einiges möglich für Özeden und seine Mannschaft. Ein genauer Platz spielt in den Zielen des Vereins allerdings keine Rolle. "Konkrete Tabellenziele setzen wir uns bewusst nicht. Unser Anspruch ist es aber, eine gute Rolle zu spielen und uns am Ende in der oberen Tabellenhälfte zu platzieren", verriet Er.
Aus den vergangenen fünf Liga-Partien des Jahres 2025 sammelte Rheindahlen 13 Punkte und kletterte somit immer weiter in der Tabelle. Durch die enge Tabellensituation will der SC diesen Lauf natürlich fortsetzen. "Durch die Verletzungen einiger Stammspieler rücken nun vor allem die jüngeren Spieler, sowie die erfahrenen Akteure noch stärker in die Verantwortung. Genau darin sehen wir auch eine Chance. Wir wollen den grundsätzlich positiven Lauf aus den letzten Spielen unter Michael mitnehmen und diesen Schwung in die Rückrunde übertragen", verriet Er.
Am kommenden Freitagabend trifft der SC auf den VfB Korschenbroich, der aktuell den dritten Rang bekleidet. Eine harte Aufgabe für Özeden und seine Mannschaft, die jedoch mit viel Selbstvertrauen zum Tabellendritten anreisen wird.