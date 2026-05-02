Der SC Reusrath verspürt keinen Druck an der Spitze

Ohnehin glaubt Schobhofen nicht, dass sich die Frage eines Aufstiegs oder gar eines Meistertitels in den kommenden beiden Partien beantworten wird. Im Nachgang zum Spiel in Vohwinkel empfängt der SCR den derzeitigen Tabellendritten SV Solingen zum nächsten Kracher. Sollten die Reusrather nach den beiden Höhepunkten weiter Tabellenführer sein, wäre eine Feier laut Schobhofen jedoch verfrüht. Schließlich wartet am letzten Spieltag etwa noch der HSV Langenfeld auf den SCR. Andersherum sei noch nichts verloren, sollte der Sport-Club die Spitzenposition abgeben. Wichtig ist Schobhofen vor allem, dass die Köpfe seiner Spieler im Hier und Jetzt bleiben und nur Vohwinkel zählt. „Das Spiel danach darf keine Rolle spielen“, mahnt er und ergänzt: „Das haben wir über die ganze Saison schon gut gemacht.“