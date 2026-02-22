Der SC Reusrath nutzt die Elemente und Kunststücke

Der SC Reusrath sichert sich weitere drei Punkte – Foto: wilhelm gundlach

Um ein Haar – oder in diesem Fall besser: ein paar Meter – hätte sich Bezirksligist SC Reusrath beim Auftritt bei der SSVg Velbert II um den für eine gute Leistung verdienten Lohn gebracht. Denn beim Stand von 2:1 aus Reusrather Sicht sprach der Unparteiische den Hausherren einen zweiten Elfmeter zu. Bereits zuvor waren die Gastgeber vom Punkt erfolgreich gewesen. Doch ein weiterer Versuch blieb dem Schützen Lirik Krasniqi verwehrt, die Gäste von Trainer Marco Schobhofen behielten die Oberhand. Sie gewannen in bestem Schmuddelwetter schlussendlich verdient mit 2:1 (2:1).

Und so starteten seine Schützlinge gut: Dank eines tollen Pressings eroberten die Reusrather oftmals das Spielgerät und provozierten hohe Ballverluste ihrer Gegner. Nach einer frühen Ecke belohnten sie sich auch sogleich: Pascal Hinrichs brachte den Ball vors Tor, wo Leo Luca de Rubertis ihn aus einer unübersichtlichen Situation heraus zur Führung über die Linie drückte (10.). Nur rund 60 Sekunden später hätten die überlegenen Gäste sogar schnell erhöhen können, doch Hinrichs‘ Abschluss prallte hörbar nur an den Pfosten.

Aufgrund des unaufhörlichen Regens und dem stark über die Anlage ziehenden Wind hatte der sich weiter im Aufstiegsrennen befindende SCR einen großen Einfluss der Elemente auf das Spielgeschehen befürchtet. Letztlich waren sie allerdings eher eine Hilfe als ein Hindernis. Schließlich machte der Rückenwind im ersten Abschnitt das Match einfacher, sagte Schobhofen. „Wir wollten ihn für uns ausnutzen“, betonte er.

Die zu jenem Zeitpunkt wohl schon überfällige Erhöhung des Abstands besorgte dafür Moritz Kaufmann per Kabinettstückchen. Er versenkte seinen Eckstoß über Velbert-Schlussmann Stefan Cvetkovic hinweg direkt in den Maschen (19.). „Ich will ihm nichts absprechen, aber es sah nicht so aus, als wollte er ihn direkt reindrehen“, berichtete Schobhofen amüsiert. Keine Frage: Der Wind hatte hierbei sicherlich seinen Anteil. Offensiv brachte die Heimelf derweil ihrerseits kaum gefährliche Möglichkeiten auf den Rasen.

Berechtigter Elfmeter Nummer eins

Ein langer Ball jedoch hebelte Reusrath dann nach gut einer halben Stunde doch aus, und im Laufduell brachte SCR-Verteidiger Fabian Steinhäuser seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall – für Schobhofen ein berechtigter Elfmeter. Krasniqi verwandelte rechts halbhoch, Keeper Tim Hechler war mit den Fingerspitzen noch am Ball (29.). In den verbleibenden Minuten der Halbzeit verpasste etwa Armel Kouassi, die Führung erneut auszubauen. Sein Schuss wurde geblockt. Einmal klärte die Hintermannschaft der SSVg erst auf der Linie.

In der Pause nahmen sich die Reusrather vor, ihren Fehler aus dem späten Unentschieden gegen Hackenberg, als sie zu passiv geworden waren, nicht zu wiederholen. Laut Schobhofen machte seine Auswahl hierbei diesmal eine deutlich bessere Figur. Wenngleich sie sich erneut keine großen Gelegenheiten mehr erspielte. Wegen Ungenauigkeiten verpuffte die eine oder andere Kontermöglichkeit. So hätte es fast ein Déjà-vu gegeben, als den Hausherren der zweite Strafstoß zugesprochen wurde. Kostenpflichtiger Inhalt Schobhofen zweifelte an der Richtigkeit der Entscheidung, der beteiligte Abwehrmann Ferhat Tuncer gab jedoch an, sie sei in Ordnung gewesen. Hätte sein Übungsleiter hingesehen – das macht Schobhofen in diesen Fällen nie – hätte er gesehen, dass Krasniqi seine neuerliche Chance mit einem Schuss einige Meter über sowie neben das Tor gänzlich zunichtemachte (80.). So bleibt der SCR an Spitzenreiter SV Solingen dran.