Der SC Reusrath kommt Schobhofens Wünschen nach

Eingespieltes Team?

In neun Freundschaftsspielen stehen immerhin sechs Siege und nur zwei Niederlagen zu Buche. Unter die Erfolge in der Vorbereitung fällt auch ein 4:3-Sieg gegen den Leverkusener Landesliga-Vertreter SV Schlebusch. Dementsprechend zufrieden zeigt sich Schobhofen mit der Planung für die jetzt angelaufene Runde. Allein schon, weil die Mannschaft über weite Strecken nahezu vollzählig war, konnte der SCR Abläufe automatisieren und ein neues System einstudieren. „Um auf Gegebenheiten während des Spiels reagieren zu können“, erläutert Schobhofen diesen Schritt. Was genau es damit auf sich hat, wollte er allerdings nicht verraten.

Laut dem Trainer hat sich der Vorstand des Klubs große Mühe gegeben, seine Wünsche nach Quantität und Qualität zu erfüllen. Dabei einigten sich die Reusrather vorrangig mit Spielern aus der Kreisliga A. „Es geht nicht anders“, betont Schobhofen. Diese Akteure lockt bereits die Möglichkeit, Spielzeit in einer höheren Spielklasse zu sammeln. Zwar gab es Gespräche auch mit Spielern, die ihr Bezirksliga-Niveau bereits nachgewiesen haben, doch zumeist seien die finanziellen Vorstellungen nicht mit denen der Germanen überein zu bringen gewesen.

Schobhofen warnt

Die starke Frühform des SCR zeigte sich derweil auch am ersten Spieltag, als die Auswahl 3:0 bei Viktoria Wuppertal gewann. Während Schobhofen mit der Spielweise noch nicht vollends einverstanden war, lobte er die Einsatzbereitschaft und Reife seiner Elf, die sich den Sieg dadurch gerade im zweiten Abschnitt verdient habe. Dass Viktoria allerdings auf einem Platz spielt, dessen Maße sich deutlich von allen anderen im Teilnehmerfeld unterscheidet, macht ihn auch einige Tage danach noch ein wenig fuchsig. Denn das Geläuf ist weitaus kleiner als gewöhnlich. „Ich kann nicht verstehen, wie so ein Platz zulässig ist“, sagt er.

Der kommende Gegner, Aufsteiger Hackenberg, wiederum verlor sein Auftaktmatch im Duell der Neulinge gegen Jugoslavija Wuppertal torreich mit 4:6. Das soll aber nicht bedeuten, dass sich die Angriffsreihe der Reusrather nun schon die Hände reiben kann – denn Schobhofen warnt davor, die Truppe von Zdenko Kosanovic zu unterschätzen. „Da kommt ein kompakter Gegner mit schnellen Stürmern auf uns zu. Darauf müssen wir eingestellt sein“, berichtet Schobhofen. Dennoch sieht er die Heimmannschaft als Favorit. Seine Zielsetzung, nach der er sich einzig eine sorgenfreie Saison wünscht, möchte er noch nicht nach oben korrigieren.