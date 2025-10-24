Der SC Reusrath ist plötzlich Aufstiegskandidat

Mit dem Duell zwischen dem Spitzenreiter SC Reusrath von Trainer Marco Schobhofen und dem von Ralf Dietrich eingestellten SSV Berghausen eröffnen am Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Reusrath) ein plötzlicher Aufstiegs- auf der Heim- und ein wohl vor der Spielzeit als sicher geltender Abstiegskandidat auf der Gäste-Seite den elften Spieltag in der Bezirksliga. Während die Hausherren vor einer Woche erstmals bedeutend knapp an der ersten Saisonniederlage vorbeigekommen sind, plagen die Gäste weitaus größere Sorgen. Die Mannschaft ist nach zehn Partien erstmals in die rote Zone gerutscht und schiebt einen andauernden Negativlauf.

So gewann Berghausen inklusive Pokalauftritt aus den vergangenen acht Spielen keines und konnte einzig beim 1:1 gegen Germania Wuppertal einen Zähler ergattern. Dementsprechend ungelegen kommt für Dietrich die anstehende Aufgabe an seiner alten Wirkungsstätte. Er vergleicht sie mit dem Bundesliga-Äquivalent Bayern gegen Bochum. Laut seinen Beobachtungen wurde der Reusrather Kader im Vergleich zur vergangenen Saison noch einmal verstärkt, und anhand der Erfahrungen aus den Partien gegen Gegner aus dem ersten Tabellendrittel betont Dietrich, die Reusrather seien mit den dortigen Vertretern mindestens ebenbürtig: „Sie sind absolut fähig, bis zum Schluss da oben mitzuspielen.“

Der SSV tritt also als klarer Außenseiter an, und er benennt diesen Umstand in Person von Dietrich auch. „Auf eine stärkere Mannschaft können wir gerade nicht treffen“, sagt er. Gleichwohl sei die damit einhergehend niedrige Erwartungshaltung womöglich der Vorteil. Eine Mauertaktik schließt der Trainer allerdings kategorisch aus. Dafür sei seine Elf nicht gemacht. Das Hauptaugenmerk werde darauf liegen, die Gastgeber vom Tor fernzuhalten und Unaufmerksamkeiten zu nutzen.

Berghausen versucht also, die positiven Dinge während der Negativserie herauszustellen. Beim 2:3 bei Aufsteiger Viktoria Rott etwa zeigte der SSV seine wohl beste Halbzeit der Saison, hätte nach 45 Minuten mit bis zu fünf Treffern in Front liegen müssen. Stattdessen aber stand nach Abpfiff eine bittere und unverdiente Niederlage. „Wir stehen da und verstehen die Welt nicht mehr“, beschreibt Dietrich. Und: „Wir waren wie paralysiert.“ Er versucht daher – in Abwesenheit von Routinier Robin Bastian – durch das Selbstvertrauen stärkende Trainingseinheiten Aufbauarbeit zu leisten.

"Moral der Mannschaft ist überragend"

Die benötigt der SC Reusrath derzeit freilich nicht – obwohl auf dem Ascheplatz von Jugoslavija Wuppertal mit einem glücklichen 2:2 durch einen Treffer von Paul Degner in der Nachspielzeit davongekommen, fühlt sich der Punkt für Schobhofen wie ein Gewinn an. „Es ist halt kein normales Fußballspiel möglich“, sagt er zum ungewöhnlichen Untergrund. Glück, ein überragender Tim Hechler im Tor und das SCR-Kämpferherz verhinderten die erste Saisonniederlage. „Die Moral der Mannschaft ist überragend“, lobt der Übungsleiter.

Eine lange Reihe ohne Erfolgserlebnisse kennen Schobhofen sowie ein großer Teil seiner Schützlinge aus dem vergangenen Jahr. Daher ist den Hausherren bewusst, welche Rädchen sie drehen müssen, um Berghausen möglichst schnell in den Grundfesten erschüttern zu können. Am besten gelingt das laut Schobhofen über ein frühes Tor. „Wir haben gemerkt, dass dann teilweise die Köpfe runtergehen“, erläutert er. Daher werde seine Elf gleich aggressiv und mutig auftreten, um den SSV unter Druck zu setzen. Zu sehr will er sich jedoch nicht mit dem Gegner beschäftigen – nur so viel: unterschätzen sollte man einen Derby-Kontrahenten nie. Tim Röper könnte beim SCR nach einjähriger Verletzungspause sein Startelf-Comeback geben.