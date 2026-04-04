Der SC Reusrath agiert im Derby erwachsener als TuSpo

Unglücklich sank Leon Täger zu Boden. Auf dem Rücken im eigenen Sechzehner liegend nahm er die Hände vor das Gesicht. Denn der Torwart von Bezirksligist TuSpo Richrath hatte sich wenige Sekunden zuvor einen folgenschweren Fehler im Aufbau geleistet, der im umkämpften und engen Derby gegen Spitzenreiter SC Reusrath gegen Mitte des ersten Spielabschnitts zum 1:1-Ausgleich durch Gian Schumann führte. Somit machte der kapitale Bock all die Mühen seiner Vorderleute binnen eines Moments zunichte. Zwar hatten die Hausherren noch genügend Zeit für eine Antwort, doch gegen das von Marco Schobhofen eingestellte und sich zuweilen nur auf defensive Stabilität verschriebene Reusrath vergab TuSpo die seltenen Chancen meist mangelhaft. Daher stand am Ende ein 1:3 (1:2).
Bevor die Gäste aus dem Aufeinandertreffen aber vorrangig eine Abwehrschlacht machten, entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch. Keiner der Kontrahenten entwickelte dabei ein spielerisches Übergewicht, und auch ein Chancenplus gab es nicht. Die erste Möglichkeit hatte Gäste-Angreifer Armel Kouassi, nach dessen abgefälschtem Schuss TuSpo-Keeper Täger erstmals ins Eck abtauchen musste (8.). Die Folgeminuten gehörten den Gastgebern von Trainer Lukas Beruda. Während Justin Kotlorz noch am ausgefahrenen Fuß von SCR-Torwart Tim Hechler scheiterte (11.), nutzte TuSpo-Spielmacher Kevin Kluthe einen Annahmefehler von Abwehrmann Luc-Colin Okicic für einen Ballgewinn an der Box, und nachdem der Zehner einen Haken geschlagen hatte, legte er den Ball überlegt zur Führung ins Tor (17.).
In dieser Phase hätte die Begegnung einen anderen Verlauf nehmen können, hätte sich Alen Vincazovic im direkten Duell mit Hechler für die richtige Ecke entschieden (26.). Zudem fehlten Achraf Chayeb nach einer Freistoßflanke von Kluthe in der Mitte wenige Zentimeter (32.). Stattdessen kam es zur beschriebenen Schlüsselszene, in der Täger Gegenspieler Schumann den Ball nahezu direkt zuspielte, sodass der 20-jährige Mittelfeldmann nur die Nerven behalten und sich die Ecke aussuchen musste (36.).
Laut Schobhofen war es der Plan, die Anspielstationen für den Torhüter zuzustellen und auf dessen Fehler zu lauern. Beruda bilanzierte: „Von da an war ein Bruch in unserem Spiel.“ Schumann wurde nun auffälligster Akteur: Er traf mit einem Schlenzer aus 17 Metern ebenso die Latte (36.) wie kurz vor der Pause deren Unterkante (45.). In Person von Leo Luca de Rubertis belohnte sich der SCR dennoch noch vor der Pause, da sich der lange Verteidiger nach einer Ecke von Tim Röper in den „zweiten Stock“ schraubte und einköpfte (45.+2).
Gleich nach dem Seitenwechsel hätte Kotlorz per Direktabnahme nach Flanke am zweiten Pfosten eigentlich den Ausgleich markieren müssen (48.). Der Tabellenführer stand nun zumeist massiv, überließ TuSpo den Ball und beschränkte sich auf Konter. Das ging auf: Über die Stationen Moritz Kaufmann und Schumann gelangte Röper auf der linken Seite des Strafraums an den Ball und tunnelte Täger zum 3:1 (57.).
Im Anschluss verflachte die Partie zunehmend. Richrath erspielte sich kaum gefährliche Situationen. Nur die Härte auf dem Platz nahm zu. Der Unparteiische machte dabei keine gute Figur. Aufgrund seiner zuweilen zu großzügigen Auslegung der Gangart in der ersten Halbzeit hatte er die Kontrolle über das Geschehen ein wenig verloren. Eine direkte Folge daraus war, dass TuSpo-Dribbler Gianluca Gagliardi nach einem Foul von Kevin Luginger unter Tränen verletzt ausgewechselt werden musste (73.). Er wird wohl länger fehlen.
Sportlich gab es nur kurz vor Schluss nennenswerte Aktionen: Erst verzog Dustin Beyen aus aussichtsreicher Position (80.), dann rettete Hechler vor Vincazovic (82.) und lenkte Täger einen Schuss von Max Richter-Oldekop an den Pfosten (86.). „Ich glaube, dass nicht die bessere Mannschaft gewonnen hat, aber die erwachsenere“, sagte Beruda. Manchmal entscheide die Robustheit. „Dafür sind wir in gewissen Situationen nicht abgezockt genug.“ Schobhofen wiederum war euphorisiert: „Mir fehlen langsam die Superlative für diese Mannschaft.“ Auch die defensive Ausrichtung fand er gelungen: „Richrath ist nichts eingefallen.“