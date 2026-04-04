Der SC Reusrath agiert im Derby erwachsener als TuSpo

Reusrath wahrt die Tabellenspitze. – Foto: Dennis Kemmerling

Unglücklich sank Leon Täger zu Boden. Auf dem Rücken im eigenen Sechzehner liegend nahm er die Hände vor das Gesicht. Denn der Torwart von Bezirksligist TuSpo Richrath hatte sich wenige Sekunden zuvor einen folgenschweren Fehler im Aufbau geleistet, der im umkämpften und engen Derby gegen Spitzenreiter SC Reusrath gegen Mitte des ersten Spielabschnitts zum 1:1-Ausgleich durch Gian Schumann führte. Somit machte der kapitale Bock all die Mühen seiner Vorderleute binnen eines Moments zunichte. Zwar hatten die Hausherren noch genügend Zeit für eine Antwort, doch gegen das von Marco Schobhofen eingestellte und sich zuweilen nur auf defensive Stabilität verschriebene Reusrath vergab TuSpo die seltenen Chancen meist mangelhaft. Daher stand am Ende ein 1:3 (1:2).