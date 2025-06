Der SC Orschweier bezwingt die SG Ata Spor/DJK Offenburg mit 3:0

Als nach zehneinhalb Minuten Nachspielzeit endlich der Schlusspfiff auf dem Sportplatz am Sägeteich ertönte, rannten Fans, Betreuer und natürlich Spieler des SC Orschweier glückselig aufeinander zu, herzten und drückten sich. Nur einer blieb verlassen auf der Bank zurück: Spielertrainer Ümit Sen. Nicht, dass er nicht wollte, nein, er konnte nicht. Denn sein linkes Knie hatte nach einem Foul von Cengizhan Keskin im Strafraum eine Viertelstunde vor Ende Schaden genommen, ein Gehen war auch nach Schlusspfiff noch immer nicht vernünftig möglich. "Ich habe bei dem Foul einen Schlag gegen das Knie bekommen, seither fühlt es sich instabil an", sagte Sen. Seine berechtigte Sorge, dass ein größerer Schaden vorliegen könnte, ging in diesem Moment aber in der Freude über den Aufstieg unter.