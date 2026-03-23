Der SC Olching will seinen Vorsprung auf Planegg weiter ausbauen

Olchings Coach Felix Mayer. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der SC Olching reist am Dienstag zum SV Ohlstadt. Mit einem Sieg könnte der Abstand zum Verfolger auf sieben Punkte wachsen.

Es läuft für den SC Olching. Drei Spiele, drei Siege, 4:0 Tore. Auch im Sparkassen-Cup steht der Titelverteidiger wieder im Halbfinale. Am Dienstag um 19.45 Uhr treten die Amperstädter im Nachholspiel beim SV Ohlstadt an.

Die Partie war vor neun Tagen abgesagt worden, weil der Platz nicht bespielbar war. Nun müssen die Olchinger unter der Woche ins Werdenfelser Land reisen. Die Gastgeber stecken mitten im Abstiegskampf. Seit dem Start der Frühjahrsrunde hat der SVO zwar noch nicht verloren, aber auch noch nicht gewonnen. Zwei Unentschieden gegen den VfL Denklingen und den FC Deisenhofen II stehen für die Mannschaft von Trainer Anton Geiger zu Buche. Dem Aufsteiger droht der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga.

Für die Olchinger läuft es derweil auch im Fernduell. Der ärgste Rivale SV Planegg holte aus den ersten vier Spielen des Jahres acht Punkte, der SCO aus seinen drei Partien die optimale Ausbeute von neun Zählern. Zudem haben die Olchinger noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Der Vorsprung auf Planegg beträgt vier Punkte.

Einen Blick auf die Tabelle will Cheftrainer Felix Mayer aber noch nicht wagen. Mit einem Sieg in Ohlstadt könnte der Vorsprung dennoch weiter wachsen. Dafür muss sich seine Mannschaft allerdings spielerisch steigern. Mit dem fußballerischen Auftritt zuletzt zeigte sich Mayer nur bedingt einverstanden – auch wenn die Ergebnisse stimmten.

Trotz der Belastung gehen die Amperstädter als Favorit in die Nachholpartie. „Wir wollen defensiv kompakt stehen und offensiv Akzente setzen“, skizzierte der 31-Jährige die Marschroute. (Dirk Schiffner)