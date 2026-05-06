Der SC Olching will nach Planegg-Pleite zwei weitere Matchbälle holen

Florian Obermeier vom SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

„Der Blick geht wieder nach vorne.“ Das sagte Felix Mayer, Trainer des SC Olching , vor dem Nachholspiel am Mittwochabend um 19.30 Uhr beim SV Bad Heilbrunn. Mit einem Sieg könnten die Amperstädter ihren Vorsprung auf den SV Planegg wieder auf fünf Punkte ausbauen und sich zwei weitere Matchbälle im Aufstiegsrennen verschaffen. „Wir müssen und werden die Favoritenrolle annehmen“, sagte Mayer. „In Bad Heilbrunn müssen wir unsere fußballerischen Tugenden auf den Platz bringen.“

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage in Planegg war die Stimmung im Olchinger Lager spürbar gedrückt. „Es war eigentlich alles angerichtet“, sagte Mayer. Überdramatisieren will der 30-Jährige die Pleite aber nicht. „Es war klar, dass wir auch mal wieder ein Spiel verlieren. Vor allem gegen einen Gegner wie Planegg.“ Grundsätzlich spiele seine Mannschaft weiterhin eine herausragende Saison. „Vor der Saison hätten wir das zehnmal unterschrieben“, meinte Mayer.

Der SV Bad Heilbrunn braucht im Kampf um den Klassenerhalt aus den verbleibenden drei Partien noch einen Punkt, um den Ligaverbleib auch rechnerisch zu sichern. Verzichten muss Mayer auf Florian Hofmann. Der Innenverteidiger, der zuvor in allen 26 Ligaspielen zum Einsatz gekommen war, zog sich vergangene Woche beim SV Waldeck eine Handverletzung zu. Ansonsten kann der SCO-Coach auf seinen angestammten Kader zurückgreifen. (Dirk Schiffner)