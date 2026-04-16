Der SC Olching will gegen Deisenhofen mit Erfahrung punkten

Omer Grbic vom SC Olching (weißes Trikot). – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching tritt am Freitag beim FC Deisenhofen II an. Trainer Felix Mayer setzt auf Körperlichkeit gegen die jungen Wilden.

Der SC Olching zieht an der Bezirksliga-Spitze weiter souverän seine Kreise. Sechs Spieltage vor Saisonende liegt der SCO acht Punkte vor dem SV Planegg und ist seit inzwischen 18 Partien ungeschlagen. Im Fernduell mit dem Verfolger können die Amperstädter nun vorlegen: Am Freitag um 19.30 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Felix Mayer beim FC Deisenhofen II an.

Dass Olching im Fernduell mit Planegg vorlegen kann, spielt für Mayer keine große Rolle. „Wir schauen auf uns und wollen unseren Plan durchziehen“, sagt der Trainer, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Einfach werde die Aufgabe gegen die Bayernliga-Reserve aber nicht, betont Mayer. Die U23 des FCD sei eine „junge, spielstarke und technisch versierte Mannschaft mit einer guten Spielidee“. Allerdings zahlten die Gastgeber zuletzt einiges an Lehrgeld. Aus den vergangenen vier Spielen holte Deisenhofen nur einen Punkt, in der Tabelle rangiert das Team mit 34 Zählern im gesicherten Mittelfeld.

„Wir wollen mit Erfahrung und Körperlichkeit dagegenhalten“, sagt der SCO-Coach. Eine Rolle also, die zuletzt meist die Gegner der Olchinger einnahmen. Gefährlichster Offensivmann der Deisenhofener ist Florian Weber. Der 20-Jährige, der auch regelmäßig in der Bayernliga eingesetzt wird, steht mit 15 Treffern auf Rang fünf der Torschützenliste. Dahinter lauern bereits Omer Grbic mit 13 und Leon Heinzlmair mit elf Toren. (Dirk Schiffner)