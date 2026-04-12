Der SC Olching steuert mit einem 6:1 souverän auf die Meisterschaft zu

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching gewann beim SV Polling deutlich mit 6:1. Schon nach wenigen Sekunden fiel das erste Tor für den Tabellenführer.

Der SC Olching hat den nächsten Stresstest bestanden und steuert weiter klar auf die Landesliga zu. Die Mannschaft von Trainer Felix Mayer gewann beim SV Polling souverän mit 6:1 (4:0) und behauptet sechs Spieltage vor Saisonende ihre Spitzenposition. Der Vorsprung auf die Verfolger aus Planegg und Gilching beträgt damit weiterhin komfortable acht beziehungsweise zehn Punkte.

Dabei war die Partie praktisch entschieden, bevor sie richtig begonnen hatte. Schon nach wenigen Sekunden brachte Leon Heinzlmair den SCO in Führung. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Mayer. Kurz darauf wurde Omer Grbic nach einem Durchbruch nur noch regelwidrig gestoppt. Schiedsrichter Jonas Friesen zeigte sofort auf den Punkt, und Grbic selbst verwandelte den Elfmeter zum 2:0 in der 5. Minute. Damit endete zugleich die 460 Minuten andauernde Trefferflaute von Olchings Top-Torjäger.

Für die Gastgeber war damit auch der ursprüngliche Plan dahin, sich tief hinten einzuigeln. Polling musste nun selbst mehr fürs Spiel tun – und genau das öffnete den Olchingern zusätzliche Räume. Nach 21 Minuten erhöhte Kerem Kavuk auf 3:0, kurz vor der Pause schnürte Heinzlmair mit dem 4:0 seinen Doppelpack.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der Tabellenführer nicht nach. „Es war nicht unbedingt das schönste Spiel“, sagte Mayer. „Aber mit Sicherheit eines der entspannteren.“ Spätestens mit dem 5:0 durch Adnan Ribo direkt nach Wiederbeginn war die Partie endgültig gelaufen. Mehr als der Ehrentreffer in der 73. Minute sprang für Polling nicht mehr heraus.

Kurz vor Schluss glaubte Winterzugang Elias Schaffer noch an seinen ersten Treffer im Trikot des SC Olching. Im Spielbericht wurde das Tor jedoch als Eigentor gewertet, weil Schiedsrichter Friesen noch ein Pollinger Abwehrbein dazwischen gesehen hatte. Am klaren Sieg des Spitzenreiters änderte das freilich nichts. (Dirk Schiffner)