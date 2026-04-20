Der SC Olching siegt in Deisenhofen und steuert auf die Meisterschaft zu

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching bleibt auch im 19. Spiel unbesiegt. In zwei Wochen könnte die Meisterschaft bereits perfekt gemacht werden.

„Heute waren wir die erwachsenere Mannschaft“, sagte Mayer nach dem souveränen Erfolg bei der Deisenhofener Bayernliga-Reserve. Auch wenn der 31-Jährige mit dem Verlauf der ersten Spielhälfte nicht vollends zufrieden war. „Wir mussten uns erst an den Kunstrasen gewöhnen. Da war viel Zufallsfußball dabei“, begründete Mayer die zerfahrene Spielweise. Wenngleich Ferenc Ambrus, Leon Heinzlmair und Omer Grbic gute Einschussmöglichkeiten hatten.

Der SC Olching bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Süd. Auch im 19. Spiel in Folge blieben die Amperstädter unbesiegt und streben mehr denn je der Landesliga entgegen. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Trainer Felix Mayer beim FC Deisenhofen II mit 3:0 (0:0). Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung, meinte Mayer. Der ärgste Verfolger SV Planegg gewann am Sonntag gegen den SV Bad Heilbrunn und bleibt den Olchingern mit acht Punkten Rückstand auf den Fersen. In zwei Wochen, just beim Spitzenspiel im Würmtal , könnte der SC Olching die Meisterschaft und den Direktaufstieg klar machen.

Verwandelter Elfmeter bringt dem SC Olching die Führung

Nach Wiederbeginn lief es dann deutlich besser. Vom Elferpunkt brachte Omer Grbic die Blau-Weißen in Führung (64.). Zuvor wurde Kerem Kavuk im Strafraum elferwürdig zu Fall gebracht. Fünf Minuten später legte der 25-Jährige das 2:0 nach. Eine Flanke von Elias Schaffer bugsierte Grbic über die Torlinie. Der dritte Olchinger Treffer war eine Co-Produktion zweier Joker. Auf Vorarbeit von Maximilian Schwahn traf Marco Kossi zum 3:0-Endstand. „Für ihn freut es mich“, sagte Mayer. Da die erste Elf gut funktioniere müsse sich Kossi eben hinten anstellen.

Gut möglich, dass die Olchinger Einwechselspieler am Dienstag im Sparkassenpokal-Derby gegen Geiselbullach etwas mehr Spielzeit bekommen. Die oberste Priorität genieße das Duell nicht. Auch wenn der SC Olching den Titelhattrick schaffen kann.