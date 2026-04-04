Der SC Olching kann mit zwei Siegen einen großen Schritt zur Meisterschaft machen

Ferenc Ambrus vom SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching kann am Osterwochenende einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Felix Mayer zunächst den VfL Denklingen, ehe 48 Stunden später das Nachholderby gegen den TSV Gilching ansteht. Im Idealfall könnten die Blau-Weißen ihren Vorsprung auf Verfolger SV Planegg auf zehn Punkte ausbauen.

„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Mayer vor dem Oster-Doppelpack. „Die Challenge wird sein, wie wir mit der Belastung klarkommen.“ Gedanken an Gilching will sich der SCO-Coach aber erst nach dem Abpfiff gegen Denklingen machen. „Gilching ist eine spielstarke Mannschaft mit einem guten Plan“, sagt er über den Rivalen, der seit Wiederbeginn 13 Punkte aus fünf Partien geholt hat und zumindest noch den Relegationsplatz im Blick hat.