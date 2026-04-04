Der SC Olching kann mit zwei Siegen einen großen Schritt zur Meisterschaft machen

Zunächst kommt Denklingen, dann das Derby gegen Gilching. Trainer Felix Mayer warnt vor der Belastung am Osterwochenende.
Der SC Olching kann am Osterwochenende einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Felix Mayer zunächst den VfL Denklingen, ehe 48 Stunden später das Nachholderby gegen den TSV Gilching ansteht. Im Idealfall könnten die Blau-Weißen ihren Vorsprung auf Verfolger SV Planegg auf zehn Punkte ausbauen.
„Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt Mayer vor dem Oster-Doppelpack. „Die Challenge wird sein, wie wir mit der Belastung klarkommen.“ Gedanken an Gilching will sich der SCO-Coach aber erst nach dem Abpfiff gegen Denklingen machen. „Gilching ist eine spielstarke Mannschaft mit einem guten Plan“, sagt er über den Rivalen, der seit Wiederbeginn 13 Punkte aus fünf Partien geholt hat und zumindest noch den Relegationsplatz im Blick hat.
Zunächst richtet sich der Fokus aber auf Denklingen. Der VfL kämpft am Tabellenende um den Klassenerhalt und ist aus den ersten fünf Spielen des Jahres nur auf vier Punkte gekommen. Mayer warnt dennoch: „Denklingen ist eine robuste und kampfstarke Mannschaft.“ Von wechselhaften Ergebnissen des Gegners will er sich nicht täuschen lassen.
Mit Blick auf die eigene Form darf Olching aber selbstbewusst auftreten. Vier Spiele, vier Siege, 10:1 Tore – so lautet die Bilanz des SCO im Jahr 2026. Über den Titel will Mayer trotzdem nicht sprechen. „Das Träumen überlasse ich den Fans.“ (Dirk Schiffner)