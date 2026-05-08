Der SC Olching kann gegen den MTV München Meister werden

Olchings Leon Heinzlmair (in Blau) im Spiel gegen den 1. FC Penzberg (weiße Trikots). – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der SC Olching hat zwei Matchbälle für den Aufstieg. Am Samstag könnte die Entscheidung auf heimischem Platz fallen – oder auch schon früher.

Zwei Matchbälle hat der SC Olching noch für den Aufstieg in die Landesliga. Gut möglich, dass die Amperstädter den Sprung nach oben sogar schon auf der Couch oder per Liveticker feiern durften. Am Freitagabend spielte der SV Planegg beim FC Deisenhofen II. Sollte der Verfolger dort Punkte gelassen haben, wäre der SCO nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Planegg seine theoretische Chance gewahrt und den siebten Sieg in Serie eingefahren hat. Dann wäre Olching am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den MTV 1879 München selbst gefordert. Einen schöneren Rahmen als den eigenen Platz kann es für einen Aufstieg kaum geben.

Auf ein mögliches Finale am letzten Spieltag hat in Olching allerdings niemand Lust. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die mit einigen Ex-Profis besetzte Mannschaft aus dem Münchner Westend aber nicht.

„Ich schaue sicher mal in den Liveticker“, sagt Trainer Felix Mayer. Viel mehr als nötig will er sich mit der Konkurrenz aber nicht beschäftigen. Der Fokus liege ganz auf dem Spiel gegen den MTV. Die Münchner zeigten sich am Donnerstag auch ohne ihren Top-Torjäger Alexander Kaltner, der bislang 32-mal getroffen hat, in Torlaune und fegten im Nachholspiel den SV Pullach mit 6:1 vom Platz. „Wir wollen unser Spiel durchziehen“, sagt Mayer. „Wir wollen an die gute Leistung aus dem Spiel in Bad Heilbrunn anknüpfen.“ Was nach dem Schlusspfiff passiert, interessiert ihn vorerst nicht. (Dirk Schiffner)