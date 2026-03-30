Der SC Olching II feiert beim SV Puch einen historischen Kantersieg A-Klasse von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

A-Klasse SC Maisach II (weiße Trikots) – SV Puch (schwarze Trikots) – Foto: Hans Kürzl

Der SC Olching II schoss in Puch zwölf Tore und untermauerte seine Ambitionen. Jean Okouagbe traf dabei dreimal in nur fünf Minuten.

Der SV Althegnenberg bleibt nach einem Kantersieg in Eichenau weiter auf dem Vormarsch. A-Klasse 1 FC Eichenau II – SV Althegnenberg 1:5 (0:2) – Die Reserve des FC Eichenau blieb gegen den SV Athegnenberg chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Abfuhr. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Das 1:0 für den SV Althegnenberg markierte Paul Fischer in der 26. Minute. Das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten – Tom Weichenberger in der 31. Minute. Dennis Lüger erhöhte in Halbzeit zwei in der 67. Spielminute auf 3:0. Ein den Eichenauern zugesprochener Elfmeter wurde von Georg Jackes zum Anschlusstreffer zum 1:3 (68.) verwandelt. Tom Weichenberger und Leonard Wagner machten dann den Sack mit ihren Treffern in der 73. und 80.Minute zu.

SV Adelshofen – TSV Fürstenfeldbruck West 7:2 (3:0) Der TSV Fürstenfeldbruck West kommt beim SV Adelshofen unter die Räder und wird mit einem 7:2 nach Hause geschickt. Damit wird es ziemlich brenzlig im letzten Tabellenabschnitt für den TSV. Die Partie eröffnete Ludwig Wieland bereits in der 6. Minute mit dem 1:0. Luca Turacci ließ in der 20. Minute das 2:0 folgen und nur zwei Minuten später war Julian Engl zum 3:0 (22.) zur Stelle. Julian Engl war es auch, der das 4:0 in der 49. Spielminute besorgte. Wer könnte es auch anders sein als Muzzafar Gür, der auf 1:4 verkürzt. Er ist immer für ein Tor gut und nicht aus der Mannschaft wegzudenken. Aber ein „Muzzi“ reicht halt nicht. Alexander Staffler erhöhte auf 5:1 (75.) und Quirin Multerer auf 6:1 (78.). Das letzte Tor der Adelshofner schoss Henrik Printz in der 86. Minute zum 7:1 und auch der TSV West durfte noch einmal durch Taylan Kilic per Elfmeter zum 2:7 Endstand ran. TV Stockdorf – SV Haspelmoor 1:1 (0:1) – Der Dritte und der Vierte der Tabelle trennen sich in einer fairen und guten Partie unentschieden. Den besseren Anfang hatten die Haspelmoorer mit ihrem Treffer zum 1:0 in der 37. Spielminute durch Matthias Hillmayr. „Wir hätten zur Halbzeit eigentlich alles klar machen können, große Chancen waren da“, so Abteilungsleiter Daniel Lindemann vom SV Haspelmoor. „Man habe sich das Spiel dann selbst schwer gemacht“ so Daniel Lindemann weiter: „Durch Fehler passieren Tore“. Gemeint war damit der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch den Stockdorfer Maros Knapik. Zusammengefasst, ein gerechtes Unentschieden was die zweite Halbzeit betraf.