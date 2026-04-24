Der SC Olching hat fünf Matchbälle für den Wiederaufstieg

Die Fußballer des SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Die Amperstädter sind seit 19 Spielen ungeschlagen. Am Sonntag wartet in Obermenzing eine schwere Aufgabe auf den SC Olching.

Die Bezirksliga Süd biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade der Saison ein. Nach wie vor thront dabei der SC Olching unangefochten an der Tabellenspitze. Seit mittlerweile 19 Partien ist die Mannschaft von Trainer Felix Mayer jetzt schon ungeschlagen. Bleibt dies auch nach dem Auswärtsspiel am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Waldeck-Obermenzing so, haben die Amperstädter vier Matchbälle, um den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt zu machen.

Der SV Planegg, der einzig verbliebene Rivale im Kampf um den Direktaufstieg, gewann am Mittwoch sein Nachholspiel beim SV Raisting mit 5:1. Die Würmtaler sind am kommenden Sonntag der nächste Gegner des SCO. Aber zunächst steht noch Waldeck-Obermenzing vor der Aufstiegstür. „Das wird eine schwere Challenge, ähnlich wie gegen den FC Deisenhofen II“, sagte Mayer. Im Hinspiel vor knapp sieben Monaten mühten sich die Olchinger zu einem 2:2-Unentschieden.

„Das ist eine spielstarke, sehr eingespielte Mannschaft“, erklärte Coach Mayer dem Tagblatt. Die West-Münchner rangieren hinter dem Spitzen-Trio Olching, Planegg und Gilching auf dem vierten Platz. Personell kann der SCO-Trainer zudem nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Bitter ist allerdings: Hinter Maximilian Schwahn und Marco Kossi, die im Pokalspiel gegen Geiselbullach zum Einsatz kamen und sich dort allerdings verletzten, steht noch ein Fragezeichen. “