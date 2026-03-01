Der SC Olching baut die Tabellenspitze mit einem 1:0-Sieg aus

Olchings Kerem Kavuk (in Blau) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (in Weiß). – Foto: Hans Kürzl

Der SC Olching gewinnt knapp in Untermenzing. Torwart Maximilian Hoffmann sichert den fünften Sieg in Folge für den Spitzenreiter.

Mit einem Torspektakel (8:0 gegen Wolfratshausen) hat der SC Olching das Fußballjahr 2025 beendet, mit einem minimalistischen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg beim SV Untermenzing ist der Spitzenreiter ins Fußballjahr 2026 gestartet. Auch wenn spielerisch noch nicht alles Gold war, zeigte sich Cheftrainer Felix Mayer aber dennoch zufrieden.

„Die Vorgabe an die Mannschaft war, das Spiel zu gewinnen. Egal wie. Das haben wir getan.“ Das Tor des Tages erzielte Kerem Kavuk nach 61 Minuten. Frei stehend vor Untermenzings Tormann Florian Geck blieb der 24-Jährige cool und vollstreckte zum siegbringenden 1:0. „Uns war klar, dass das kein einfaches Spiel werden würde“, sagte Mayer. Immerhin waren die Gastgeber bis zu diesem Spiel seit immerhin zehn Partien ungeschlagen. In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren dann auch mehr vom Spiel und hatten zudem insgesamt dreimal Alu-Pech.

Zur Pause stellte SCO-Coach Mayer die taktische Formation etwas um. „Wir sind mit ihrem System nicht zurecht gekommen.“ Fortan lief es besser.

Leon Heinzlmair und Marco Kossi hatten das Führungstor auf dem Fuß, scheiterten aber an SVU-Schlussmann Florian Geck. Kavuk macht es nach einer Stunde besser. Perfekt von Omer Grbic in Szene gesetzt, blieb Kavuk im Eins-gegen-Eins gegen Geck cool und traf zum 1:0. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Doch Olchings Tormann Maximilian Hoffmann hielt den fünften Sieg in Folge fest. In der Tabelle vergrößerten die Amperstädter den Vorsprung auf den SV Planegg (1:1 gegen Gilching) auf fünf Punkte.