Der SC Olching auf Auswärtsfahrt: Mit dem Fan-Bus zur Relegation

Wenn der SC Olching am Donnerstag das Relegationsspiel in Thalhofen bestreitet, hofft er auf große Fan-Unterstützung. Dafür soll es einen Bus geben.

Olching – Für die Fußballer des SC Olching gibt es ab sofort nur noch Endspiele um den Klassenerhalt in der Landesliga. Am Donnerstagabend starten die Amperstädter in die Relegation. Erster Gegner ist der Tabellenzweite aus der Bezirksliga Schwaben Süd, der FC Thalhofen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.