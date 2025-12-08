Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bruder des Trainers und Torgarant beim SV Rust: Santino Grösser. Auch gegen Sulz traf der 20-Jährige zweimal. – Foto: Wolfgang Künstle
Der SC Offenburg ist Weihnachtsmeister
Der SC Offenburg erspielt sich nur einen Zähler, überwintert aber an der Tabellenspitze.
Der SV Rust ist zuhause eine Macht: Nach dem FSV Seelbach wurde nun auch der FV Sulz mit 7:1 abgekanzelt. Der SC Offenburg erspielt sich nur einen Zähler, überwintert aber an der Tabellenspitze.
Der SC Offenburg hat es geschafft: Trotz eines enttäuschenden 1:1 beim FV Unterharmersbach überwintert die Equipe aus Albersbösch an der Tabellenspitze und hat sich somit den inoffiziellen Titel des Weihnachtsmeisters eingefahren – begünstigt zwar durch den Umstand, dass der Zeller FV an diesem Wochenende nicht zum Einsatz kam und ein Spiel weniger auf der Uhr hat – aber immerhin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.