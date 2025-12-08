Der SC Offenburg ist Weihnachtsmeister

Der SV Rust ist zuhause eine Macht: Nach dem FSV Seelbach wurde nun auch der FV Sulz mit 7:1 abgekanzelt. Der SC Offenburg erspielt sich nur einen Zähler, überwintert aber an der Tabellenspitze.

Der SC Offenburg hat es geschafft: Trotz eines enttäuschenden 1:1 beim FV Unterharmersbach überwintert die Equipe aus Albersbösch an der Tabellenspitze und hat sich somit den inoffiziellen Titel des Weihnachtsmeisters eingefahren – begünstigt zwar durch den Umstand, dass der Zeller FV an diesem Wochenende nicht zum Einsatz kam und ein Spiel weniger auf der Uhr hat – aber immerhin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.