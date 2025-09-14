Der SC Offenburg bezwingt den SV Oberschopfheim mit 2:0

"Das war keine Glanzleistung, doch wir haben seriös gespielt heute, nachdem wir vergangene Woche in Rammersweier ins offene Messer gelaufen sind", sagte SCO-Trainer Tobias Meister. "Der Gegner war aber auch sehr destruktiv, ich glaube, er hatte Respekt vor uns, weil wir ja doch eine ganz andere Mannschaft haben als vergangenes Jahr."

Tore: 1:0 J. Yildirim (25./FE), 2:0 Latifi (76.). Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Schmidt (Grießen).