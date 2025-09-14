 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Luftkampf: Der Offenburger Kapitän Mehmet Yildirim (rechts) mit Andreas Bürkle, im Hintergrund Yannick Männle
Luftkampf: Der Offenburger Kapitän Mehmet Yildirim (rechts) mit Andreas Bürkle, im Hintergrund Yannick Männle – Foto: Wolfgang Künstle

Der SC Offenburg bezwingt den SV Oberschopfheim mit 2:0

Der SC Offenburg bezwingt in der Fußball-Bezirksliga den SV Oberschopfheim mit 2:0 (1:0) und klettert weit nach oben.

Der SVO ist in Abwesenheit von fünf Stammspielern nicht konkurrenzfähig.

"Das war keine Glanzleistung, doch wir haben seriös gespielt heute, nachdem wir vergangene Woche in Rammersweier ins offene Messer gelaufen sind", sagte SCO-Trainer Tobias Meister. "Der Gegner war aber auch sehr destruktiv, ich glaube, er hatte Respekt vor uns, weil wir ja doch eine ganz andere Mannschaft haben als vergangenes Jahr."

Tore: 1:0 J. Yildirim (25./FE), 2:0 Latifi (76.). Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Schmidt (Grießen).

