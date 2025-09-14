Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Luftkampf: Der Offenburger Kapitän Mehmet Yildirim (rechts) mit Andreas Bürkle, im Hintergrund Yannick Männle – Foto: Wolfgang Künstle
Der SC Offenburg bezwingt den SV Oberschopfheim mit 2:0
Der SC Offenburg bezwingt in der Fußball-Bezirksliga den SV Oberschopfheim mit 2:0 (1:0) und klettert weit nach oben.
"Das war keine Glanzleistung, doch wir haben seriös gespielt heute, nachdem wir vergangene Woche in Rammersweier ins offene Messer gelaufen sind", sagte SCO-Trainer Tobias Meister. "Der Gegner war aber auch sehr destruktiv, ich glaube, er hatte Respekt vor uns, weil wir ja doch eine ganz andere Mannschaft haben als vergangenes Jahr."