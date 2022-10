Der SC Oberweikertshofen will weiter auf der Erfolgswelle reiten Nach Überraschungs-Siegen über Spitzenteams

Oberweikertshofen – Nach zwei überzeugenden Siegen über die im oberen Tabellenbereich angesiedelten Vereine aus Gilching und Sonthofen will der SC Oberweikertshofen auch bei der U21 des FC Memmingen am Samstag (14 Uhr) in der Erfolgsspur bleiben. Von einer sehr wichtigen Begegnung spricht Cheftrainer Dominik Sammer. „Unser Ziel ist es, den Abstand auf Memmingen mindestens gleich zu halten“, sagt Sammer. Er will zumindest einen Punkt mitnehmen.

Nicht in Memmingen dabei sein werden auf jeden Fall die verletzten Patrick Lapper und Lukas Kopyciok. Auch hinter einigen weiteren angeschlagenen Spielern steht hinsichtlich ihrem Einsatz noch Fragezeichen. „Aber da bin ich eher zuversichtlich“, so Sammer.

„Wir haben einen sehr großen Kader“, meint dazu der Sportliche Leiter Uli Bergmann. Es sei ohnehin abgesprochen, nur fünf Ersatzspieler mitzunehmen. Wichtig sei, so Bergmann, 90 Minuten lang die Konzentration hoch zu halten. „Es wäre schön, wenn wir unsere Erfolgsserie weiter ausbauen könnten.“ Doch auch die Allgäuer wollen nach der ihrer Meinung nach vermeidbaren Niederlage in Olching (2:3) wieder punkten. „Der Einsatz und die Spielweise zuletzt haben gestimmt“, so Trainer Besim Miroci. „Wir müssen aber unsere individuellen Fehler abstellen.“ Der Memminger Coach zeigt großen Respekt vor dem Aufsteiger aus Oberweikertshofen und hofft auf eventuelle Verstärkungen aus dem Bayernliga-Kader: die erste Mannschaft hat spielfrei und empfängt erst am Dienstag den FC Ingolstadt II.

Für die Auswärtsfahrt ins BBZ-Stadion nach Memmingen setzen die Oberweikertshofener erneut einen Bus ein. Abfahrt am Vereinsheim in Oberweikertshofen ist um 10.45 Uhr, Zusteigemöglichkeit in Grafrath ist um 11.10 Uhr.