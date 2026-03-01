Der SC Oberweikertshofen verliert trotz starker Leistung mit 2:3

Die Fußballer des SC Oberweikertshofen (dunkle Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Trainer Paolo Maiolo hadert mit der Schiedsrichterleistung. Ein Abseitstor und eine Ampelkarte besiegelten die bittere Niederlage im Abstiegskampf.

„Wir haben ein Spiel verloren, das wir nicht hätten verlieren müssen“, sagte der enttäuschte Weikertshofens Trainer Paolo Maiolo nach der 2:3-Auftaktniederlage beim Tabellenzweiten in Durach. Der Mannschaft selbst könne er bis auf die ersten 20 Minuten keinen Vorwurf machen, so Maiolo. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, fasste der Coach die Auswärtspartie im Allgäu zusammen.

Bitter für die auf einem der direkten Abstiegsplätze stehenden Weikertshofener ist auch noch, dass sowohl mit Kempten als auch mit Memmingen II zwei unmittelbare Konkurrenten um den Klassenerhalt punkten konnten. Vor knapp 200 Zuschauern bot die Maiolo-Elf den Gastgebern ein packendes Spiel, in dem ein Unterschied zwischen dem Tabellenzweiten und dem potenziellen Absteiger nicht wirklich auszumachen war.

In den besagten ersten 20 Minuten gerieten die Gäste aus dem Brucker Landkreis durch einen Doppelschlag mit 0:2 in Rückstand. Zuerst verwandelte Tobias Seger einen von Yenal Strauß unglücklich verursachten Handelfer zur 1:0 Führung (12.). Drei Minuten später musste der überragende SCO-Schlussmann Elias Reinert den Ball zum zweiten Mal aus dem Netz holen, als nach Gregor Märkls Schuss der Ball vom Innenpfosten ins Tor sprang.

„Dann sind wir aufgewacht und haben Durach immer besser in den Griff bekommen“, berichtete Maiolo. Der Lohn war der 2:1 Anschlusstreffer durch Lukas Kopyciok (24.), als der Weikertshofener dem Duracher Schlussmann Julian Methfessel mit seinem Schuss aus kurzer Distanz keine Chance ließ.

Mit dem dritten Gegentor durch Marco Faller Sekunden vor dem Pausenpfiff haderte die ganze Mannschaft. „Eine brutale Fehlentscheidung“, war auch Maiolo nach dem Schlusspfiff nicht gut auf den Referee Maximilian Riedel (Horgau). Zu sprechen. Dem Treffer war ein klares Abseits vorausgegangen.

In den zweiten 45 Minuten keimte berechtigte Hoffnung für den SCO auf, zumindest mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten zu können. Gleich nach dem Wiederanpfiff hatte der mitspielende Co-Trainer Maxi Schuch auf 3:2 verkürzen können. Doch die gelbrote Karte von Kopyciok spielte dem Tabellenzweiten in die Karten. Erst hatte der Weikertshofener seinen Gegenspieler gefoult und ihm anschließend noch ein „paar nette Worte zugeflüstert“, die allerdings dem Schiri nicht entgangen sind.

„Es war aller ehrenwert, was meine Mannschaft in Unterzahl abgeliefert hat. Schade, es war definitiv mehr für uns drin.“