Der SC Oberweikertshofen verliert trotz guter Leistung gegen Sonthofen

Vergeblich streckte sich Oberweikertshofens Torhüter Marco Dzwonik nach dem Ball, der zum 1:0-Führungstreffer für die Gäste einschlug. – Foto: Metzler

Der SCO unterliegt dem Tabellenzweiten mit 1:2. Nun droht dem Schlusslicht in der englischen Woche die endgültige Entscheidung im Abstiegskampf.

Jetzt steht der Maiolo-Elf eine „Englische Woche“ mit zwei Auswärts-Begegnungen ins Haus. Sollte das Sechs-Punkte-Spiel beim abstiegsbedrohten Leidensgenossen in Hollenbach und anschließend am Samstag beim FSV Pfaffenhofen nicht gewonnen werden, dürfte der Abstieg in die Bezirksliga wohl besiegelt sein, wenngleich der Relegationsplatz rein rechnerisch noch möglich wäre.

Es bleibt dabei. Der SC Oberweikertshofen liefert eine engagierte Leistung ab, belohnt sich aber nicht. Ein Unterschied zwischen dem Tabellenzweiten aus Sonthofen und dem Liga-Schlusslicht war am Samstagnachmittag im Weikertshofener Waldstadion nicht auszumachen. Trotz des guten Spiels aber stand die Elf von Weikertshofens Cheftrainer Paolo Maiolo am Ende einmal mehr mit leeren Händen da. Mit 1:2 Toren verlor der SCO, und die Schlinge um den Hals zog sich weiter zu.

„Ich zolle der Mannschaft großen Respekt“, sagte Weikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger am Samstag nach der 20. Saisonniederlage. „Alle haben sich reingehauen und niemals aufgesteckt. Einen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften habe ich nicht ausgemacht.“

„Wir sind super im Spiel, Jungs. Macht weiter so“, munterte der verletzt zuschauende Lukas Kopyciok die SCO-Spieler auf, nachdem Sonthofen durch einen Kopfballtreffer von Maurice Jaumann im Anschluss nach einem Eckstoß in Führung gegangen war. „Die machen die ganze Zeit nix und gehen in Führung. Das ist doch ungerecht“, so Kopyciok.

Zweiter Gegentreffer des SC Oberweikertshofen war ein Abseits-Tor

Bis zum 2:0 der Gäste durch Tobias Schmölz, der aus einer klaren Abseitsstellung startete, scheiterte zuvor Bryan Stubhan mit einem Distanzschuss am Sonthofener Schlussmann Marco Zettler, und auch Dominik Widemann hatte kein Glück, als sein Ball von einem Abwehrspieler im letzten Moment abgeblockt wurde. Allerdings bewahrte Valentin Hüber den SCO auch vor einem höheren Pausenrückstand, als er den Ball für seinen bereits geschlagenen Torhüter Marco Dzwonik von der Torlinie kratzte.

Aus Sicht der Weikertshofener verliefen die zweiten 45 Minuten zum Haare raufen. Dominik Widemann gelang zwar zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff der 1:2-Anschlusstreffer, aber trotz vieler hochkaratiger weiterer Chancen scheiterte der SCO letztlich an seinem eigenen Unvermögen – zumal die Weikertshofener in der Schlussphase nach der Ampelkarte von Jaumann auch noch mit einem Mann mehr auf dem Platz standen.