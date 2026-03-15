Der SC Oberweikertshofen verliert auch sein zehntes Spiel in Folge

Oberweikertshofens Nabil Tcha-Zodi (in Weiß) im Spiel gegen den FC Kempten. – Foto: Carmen Voxbrunner

Nächste Niederlage für Oberweikertshofen: Das Schlusslicht kassierte in Kempten ein spätes Gegentor und vergab selbst kurz zuvor die große Siegchance.

Der SC Oberweikertshofen taumelt in Richtung Bezirksliga. Beim FC Kempten kassierte das Landesliga-Schlusslicht mit dem 1:2 die zehnte Niederlage in Folge – und das besonders bitter: Der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Entsprechend bedient war Trainer Paolo Maiolo nach dem Abpfiff. „Das kann doch nicht wahr sein, dass wir so viel Pech haben. Pfosten, Latte und wieder Pfosten – mehr Pech geht einfach nicht“, sagte er. Zuvor hatte seine Mannschaft in Kempten vieles investiert, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da.

Die Gastgeber waren in der 22. Minute durch Finn Steurer in Führung gegangen. Dem Treffer war ein Ballverlust im Mittelfeld vorausgegangen, und auch SCO-Torwart Elias Reinert sah dabei nicht glücklich aus. Danach entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie, in der Oberweikertshofen zwar nicht zwingend besser, aber mindestens ebenbürtig war. In der 72. Minute belohnte sich der SCO dann endlich: Nach einer gelungenen Kombination über den Flügel traf Eigengewächs Nico Scheibner zum verdienten 1:1.

Plötzlich war wieder Hoffnung da, die Negativserie ausgerechnet in diesem Kellerduell zu beenden. Vieles deutete bereits auf eine Punkteteilung hin. Doch dann schlug Kempten doch noch zu. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit fand der Ball unglücklich für den SCO den Weg zu Medhat Mekhimar, der zum 2:1 für die Allgäuer traf. Besonders bitter: Nur eine Minute zuvor hatte Elias Eck die große Chance auf das 2:1 für Oberweikertshofen, brachte den Ball aus fünf Metern aber nicht im Kemptener Tor unter.

„Alle haben gerackert und sich reingehauen“, sagte Fußballvorstand Martin Steininger, der die Partie zuvor als Schicksalsspiel bezeichnet hatte. „Mir fehlen die Worte. Wieder einmal wurden die Spieler für ihren Aufwand nicht belohnt.“ Auch wenn ein Punkt tabellarisch nur begrenzt geholfen hätte, wäre er aus seiner Sicht „für die Moral der Mannschaft wichtig gewesen“.

So aber wird die Luft für Oberweikertshofen zwölf Spieltage vor Schluss immer dünner. Maiolo versuchte nach der zehnten Niederlage in Serie dennoch, den Blick nach vorn zu richten: „Eigentlich können wir jetzt in jedem Spiel befreit aufspielen. Wir haben definitiv nichts mehr zu verlieren.“ (Dieter Metzler)