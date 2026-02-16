Der SC Oberweikertshofen siegt mit 7:2 gegen den VfR Jettingen

Tore am Fließband. Der SC Oberweikertshofen hat dem VfR Jettingen sieben Treffer eingeschenkt. – Foto: Gerd Jung

Mit einem überzeugenden 7:2-Sieg kehrte der SC Oberweikertshofen vom Testspiel beim schwäbischen Bezirksliga-Sechsten VfR Jettingen zurück. Vor allem in den ersten 45 Minuten traf die Mannschaft des neuen Trainers Paolo Maiolo nach Belieben. Insbesondere Dominik Widemann, der nach seiner einjährigen Verletzungspause wieder aktiv mit dabei ist, hat von seiner alten Treffsicherheit nichts verloren. Gleich drei Treffer steuerte er zum Sieg bei.

Auch wenn es nur gegen einen Bezirksligisten ging, so haben die Spieler viel Selbstvertrauen tanken können, meinte Widemann nach den 90 Minuten auf dem Kunstrasenplatz in Wertingen, wo der Test ausgetragen wurde. Die restlichen Tore erzielten Yenal Strauß, Valentin Leibelt, Nico Scheibner, und nach der Pause Bohdan Andrusyk. Bevor es für die Weikertshofener am 28. Februar beim VfB Durach wieder um Punkte geht, absolviert der SCO am kommenden Samstag (14 Uhr) noch einen Test beim Bayernligisten TSV Landsberg.