Der SC Oberweikertshofen muss beim FC Kempten dringend punkten

Der SC Oberweikertshofen (in Weiß) im Spiel gegen den FC kempten (dunkle Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Nach dem Pokal-Aus steht der SC Oberweikertshofen im Kellerduell gegen Kempten unter Druck. Sieben Punkte trennen die Mannschaft vom rettenden Ufer.

Nach dem blamablen Pokal-Aus steht der SC Oberweikertshofen vor einem richtungsweisenden Kellerduell: Am Samstag um 14 Uhr muss der Landesliga-Letzte beim FC Kempten punkten, um im Abstiegskampf nicht weiter an Boden zu verlieren. Der Sparkassencup unter der Woche hat die Lage nicht gerade beruhigt. Gegen den fünf Klassen tiefer spielenden SV Althegnenberg kam der SCO nicht über ein 0:0 hinaus und scheiterte anschließend im Elfmeterschießen. Für Oberweikertshofen, das den Wettbewerb über Jahre hinweg geprägt hatte, war damit bereits im Viertelfinale Schluss. Auch wenn eine aus allen drei SCO-Mannschaften zusammengestellte Elf auf dem Platz stand, sitzt die Enttäuschung tief.

Entsprechend angespannt geht der SCO in die Partie im Allgäu. Für Fußball-Vorstand Martin Steininger ist die Bedeutung eindeutig: „Wenn wir im Allgäu nicht punkten, dann habe ich keine allzu großen Hoffnungen mehr, dass wir da unten noch irgendwie rauskommen.“

Kempten hat zuletzt vorgemacht, wie ein Befreiungsschlag aussehen kann. Die Mannschaft von Trainer Thomas Rathgeber blieb in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause ungeschlagen und kletterte damit auf den letzten direkten Nichtabstiegsplatz. Diesen Rang wollen die Allgäuer nun mit aller Macht verteidigen.

Dass die Teams eng beieinanderliegen, zeigt auch der Blick auf die Zahlen: Kempten weist ein Torverhältnis von 26:46 auf, Oberweikertshofen kommt auf 27:47. In der Tabelle aber liegen die Gastgeber sieben Punkte vor dem SCO und haben damit die deutlich bessere Ausgangsposition. Schon das Hinspiel verlor Oberweikertshofen knapp mit 0:1. (Dieter Metzler)