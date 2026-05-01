Der SC Oberweikertshofen ist auf Abschiedstour in der Landesliga

Valentin Hüber vom SC Oberweikertshofen. – Foto: Dieter Metzler

Nach zwei Niederlagen ist der Abstieg praktisch sicher. Am Samstag empfängt Oberweikertshofen den SV Manching zum Heimspiel im Waldstadion.

Nach der englischen Woche ist der direkte Abstieg des SC Oberweikertshofen aus der Landesliga wohl besiegelt. Das 0:4 gegen den FSV Pfaffenhofen und das 1:3 gegen den TSV Jetzendorf haben die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt praktisch beendet. An einen Sprung auf einen der Relegationsplätze glaubt in Weikertshofen inzwischen niemand mehr. In den verbleibenden drei Partien geht es für den Dorfverein nun darum, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden.

Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Paolo Maiolo den SV Manching im Waldstadion. Maiolo wird nach Angaben von Fußballvorstand Martin Steininger auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen – dann in der Bezirksliga.

Der Gegner aus Manching reist ohne großen Druck an. Die Mannschaft von Trainer Cüneyt Köz hat sich mit Platz elf aller Abstiegssorgen entledigt, nach oben geht für sie ebenfalls nichts mehr. Die Statistik spricht eher für die Gäste: Mit 69 Gegentoren stellt Oberweikertshofen die anfälligste Abwehr der Liga, auch offensiv blieb der Tabellenletzte mit 43 Treffern in 31 Spielen zu oft harmlos. (Dieter Metzler)