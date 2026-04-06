Der SC Oberweikertshofen holt vier Punkte, doch es bleibt eng am Tabellenende

Gegen Memmingen erkämpfte sich das Team ein Unentschieden – Foto: Metzler

Ein Remis und ein Sieg über Ostern reichen dem SCO nicht. Trotzdem gibt sich Oberweikertshofen im Abstiegskampf noch nicht geschlagen.

Sechs Punkte sollten es über Ostern werden, die sich der vom Abstieg bedrohte SC Oberweikertshofen in den beiden Heimspielen gegen die beiden ebenfalls im Tabellenkeller angesiedelten Mannschaften aus Memmingen und Niedersonthofen vorgenommen hatte. Vier wurden es letztlich – zu wenig, um die Lage für die Elf von SCO-Chefcoach Paolo Maiolo entscheidend zu verbessern. „Unterm Strich war es leider zu wenig für uns in dieser Situation“, trauerte Maiolo den verlorenen zwei Punkten vom Karsamstag nach. Dafür feierte der Weikertshofener Coach aber am Ostermontag mit einem souveränen 3:0-Sieg über Niedersonthofen seinen ersten Sieg seitdem er die Mannschaft übernommen hat.

Vor nur 90 Zuschauern endete das Spiel am Samstagnachmittag gegen den FC Memmingen II im Weikertshofener Waldstadion II mit einem für den SCO zunächst enttäuschenden 1:1. Die größte Chance in den ersten 45 Minuten vergab Dominik Widemann, als er versuchte, den Memminger Schlussmann Felix Unger mit einem Heber zu überwinden. Den Ball konnte Unger abfangen. So richtig dramatisch wurde es aber für beide Mannschaften erst in der Schlussphase der Begegnung, die das Schiedsrichtergespann bestens im Griff hatte.

Kam der SCO nach dem Wiederanpfiff zunächst nicht mit dem Gegenwind zurecht, so erhielt Memmingen die große Chance durch einen Foulelfer alles klar zu machen, den Bohdan Andrusyk verursacht hatte. Doch bevor es zur Ausführung des Strafstoßes kam, wechselte Maiolo den angeschlagenen Keeper Elias Reinert aus. Marco Dzwonik tauchte den Ball aus dem bedrohten Eck und hielt den SCO weiter im Spiel.

Das Spiel schien auf ein torloses Remis hinauszulaufen, als Widemann drei Minuten vor dem Abpfiff mit einem weiteren Heber das 1:0 gelang. Doch der SCO schaffte es nicht, den knappen Vorsprung über die restlichen Minuten zu retten. Zwei Minuten später erzielte der baumlange Flemming Schug nach einer Flanke völlig blank im Sechzehner stehend per Kopf den Ausgleich.

Von Beginn an keine Chance ließ die Maiolo-Elf den Gästen aus Niedersonthofen. „Es war ein völlig verdienter Sieg von der ersten bis zur letzten Minute waren wir Niedersonthofen überlegen. Das Spiel hätte auch 5:0 für uns enden können“, freute sich Maiolo, dass sich die Mannschaft endlich einmal belohnte.

Alle 125 Zuschauer und auch die Mannschaften schon glaubten die Seiten werden torlos gewechselt, da ging der SCO in Führung. Einen Eckball verlängerte Fabian Willibald und Elias Eck war ebenfalls mit dem Kopf zur Stelle und besorgte den 1:0-Pausenstand. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff war dann Nabil Tcha-Zodi mit einem Distanz-Heber über den gegnerischen Torhüter erfolgreich. Und als schließlich der nach seiner abgelaufenen Rotsperre wieder eingesetzte Maximilian Schuch eine tolle Kombination erfolgreich zum 3:0 abschloss, kannte der Jubel kein Ende.

Natürlich steht der SCO immer noch am Tabellenende, gibt sich aber nach dem Osterwochenende kämpferisch. „Die Hoffnung ist erst vorüber, wenn rechnerisch nichts mehr geht“, sagte Maiolo. Der SCO hat noch acht Spiele, da gibt es noch viele Punkte zu holen.