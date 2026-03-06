Der SC Oberweikertshofen hofft gegen Dachau auf den Befreiungsschlag

Der SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV dachau 1865 (rote Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Nach acht Niederlagen in Folge empfängt der SCO am Samstag den TSV Dachau 1865. Trainer Paolo Maiolo kündigt eine klare Marschroute an.

Einer der wenigen Lichtblicke in der Hinrunde des SC Oberweikertshofen war das Auswärtsspiel beim TSV Dachau 1865. Im August feierte der damalige Spielertrainer Simon Schröttle dort mit einem 3:0-Sieg einen gelungenen Einstand. Ein Erfolgserlebnis dieser Art würde dem SCO auch jetzt wieder gut tun: Am Samstag steht im ersten Heimspiel des Jahres ausgerechnet wieder Dachau 1865 gegenüber. „Mir würde schon ein 1:0 reichen“, sagt der neue Trainer Paolo Maiolo.

Der SCO-Coach kündigt eine klare Marschroute an. „Wir werden voll auf Angriff spielen. In unserer Situation brauchen wir Punkte. Nichts anderes zählt mehr“, betont Maiolo. Trotz der 2:3-Niederlage zuletzt in Durach nimmt er Positives aus dem Spiel mit. „Wenn wir die Leistung abrufen können, bin ich überzeugt, dass wir drei Punkte holen.“ Personell sieht es ordentlich aus: Einige Spieler seien angeschlagen, ernsthafte Ausfälle gebe es aber nicht – Maiolo kann weitgehend aus dem Vollen schöpfen.

Dachau 1865 kommt als Elfter und hat aktuell doppelt so viele Punkte wie Oberweikertshofen. Zuletzt holte das Team von Trainer Christian Doll ein 1:1 gegen Bayernliga-Absteiger TSV Rain – dabei musste auch Dachau die Schlussviertelstunde in Unterzahl bestreiten. Oberweikertshofen verlor in Durach in den letzten 20 Minuten Lukas Kopyciok mit Gelb-Rot, konnte den Rückstand danach trotz guter Leistung nicht mehr drehen.

Während der SCO jahresübergreifend achtmal in Folge verlor, sammelte Dachau aus den vergangenen fünf Partien neun Punkte. Auch der Heimvorteil ist für Oberweikertshofen zuletzt keiner gewesen: Der letzte Heimsieg datiert vom 20. September. (Dieter Metzler)