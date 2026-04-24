Der SC Oberweikertshofen braucht einen Sahnetag beim Tabellendritten

Der SC Oberweikertshofen (blaue Trikots) im Spiel gegen den TSV Hollenbach. – Foto: Dieter Metzler

Nach dem 5:2-Sieg gegen Hollenbach hofft Weikertshofen auf eine Überraschung. Beim FSV Pfaffenhofen wartet eine schwierige Aufgabe.

Der 5:2 Sieg beim Aufsteiger TSV Hollenbach am Mittwochabend war Balsam für die Seele der Fußballer des SC Oberweikertshofen, die zwar dadurch nicht den letzten Tabellenplatz in der Landesliga verlassen konnten, aber zumindest wieder Hoffnung schöpfen dürfen, vielleicht doch noch auf den Relegationszug aufzuspringen. Auch die letzten Spiele davor überzeugte die Mannschaft trotz knapper Niederlagen eigentlich, hatte aber im Abschluss stets viel Pech. Wenn sie die Treffsicherheit beim FSV Pfaffenhofen auf dem Platz bringen kann, dann ist vielleicht auch beim Tabellendritten eine Überraschung möglich.

Wir müssen einen Sahnetag erwischen.

Martin Steininger

Die Elf von Pfaffenhofens Trainer Ludwig Dietrich zählt allerdings mit 72 Toren zu den besten Offensiv-Teams in der Liga und sitzt mit nur einem Punkt Abstand dem Tabellenzweiten und Aufstiegs-Releganten FC Sonthofen dicht auf den Fersen. In Pfaffenhofen wartet man nur auf einen Ausrutscher der Allgäuer, ist sich dabei aber bewusst, dass man selbst nicht ausrutschen darf.

„Gegen diesen formstarken Gegner müssen wir schon einen Sahnetag erwischen, wollen wir dort erfolgreich bestehen und mit etwas Zählbarem die Heimreise antreten“, so Weikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger.

Das Hinspiel Anfang Oktober verlor Weikertshofen mit 0:2 Toren. Auch in dieser Begegnung lieferte die Mannschaft, damals noch mit Spielertrainer Simon Schröttle, den Pfaffenhofenern ein Duell auf Augenhöhe im Waldstadion ab. Lediglich vor dem gegnerischen Tor ließ der SCO einmal mehr zu viele Chancen liegen.