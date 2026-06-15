Der SC Niederkrüchten stellt sich organisatorisch neu auf

Hintergrund ist der frühe Tod des langjährigen Vorstands Conny Bosch, der über Jahre hinweg zahlreiche Aufgaben in Personalunion übernommen hatte. Im Zuge der Neustrukturierung wurde zudem Stefan Schmitz verabschiedet, der den Verein über viele Jahre hinweg unterstützt hatte.
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt und hat die Arbeit im Herrenfußballbereich bereits übernommen. Die Abteilungsleitung liegt seitdem bei Joel Rücker und Björn Bruchwitz.
Mit insgesamt acht neuen, jungen Vorstandsmitgliedern möchte sich der Herrenfußballbereich breiter und moderner aufstellen. Ziel sei es, laut Verein, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Gesamtvorstand bleibt weiterhin in bewährten Händen: Rolf Cleophas (erster Vorsitzender), Florian Spridzans und Jutta Berger. Geschäftsführerin ist Isabel Lehnen.
Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt. Ein Fokus liegt auf der Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, insbesondere mit der Jugendabteilung. Darüber hinaus möchte der SC Niederkrüchten die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Initiativen innerhalb der Gemeinde ausbauen. Ein erstes Beispiel: Ein kleines Team des SCN unterstützte beim Speed-Soccer am May-Day von Gützenrath4you. Der Verein versteht sich als offener Teil der Gemeinschaft. Kooperationen und neue Projekte sind erwünscht. Interessierte Vereine können sich gerne bei allen Vorstandsmitgliedern melden. Mit Blick nach vorne richtet sich der Fokus bereits auf das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2027. Geplant ist unter anderem eine große Sportwoche im Juli.