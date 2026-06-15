Der SC Niederkrüchten stellt sich organisatorisch neu auf

Niederkrüchten hat viele Pläne – Foto: Marius Rademacher

Hintergrund ist der frühe Tod des langjährigen Vorstands Conny Bosch, der über Jahre hinweg zahlreiche Aufgaben in Personalunion übernommen hatte. Im Zuge der Neustrukturierung wurde zudem Stefan Schmitz verabschiedet, der den Verein über viele Jahre hinweg unterstützt hatte.

Acht neue Vorstandsmitglieder

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde der neue Vorstand einstimmig gewählt und hat die Arbeit im Herrenfußballbereich bereits übernommen. Die Abteilungsleitung liegt seitdem bei Joel Rücker und Björn Bruchwitz.

Mit insgesamt acht neuen, jungen Vorstandsmitgliedern möchte sich der Herrenfußballbereich breiter und moderner aufstellen. Ziel sei es, laut Verein, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Gesamtvorstand bleibt weiterhin in bewährten Händen: Rolf Cleophas (erster Vorsitzender), Florian Spridzans und Jutta Berger. Geschäftsführerin ist Isabel Lehnen.