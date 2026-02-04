Der SC Melle zieht zwei Spieler aus den eigenen Reihen hoch

Der SC Melle verstärkt seine Landesligamannschaft zur kommenden Saison erneut aus den eigenen Reihen. Mit Jan Reinken und Florian Placke schaffen zwei Spieler aus der zweiten Herrenmannschaft den Sprung in die Erste.

Für Jan ist der Schritt nach drei Jahren in der 2. Herren der nächste logische Entwicklungsschritt. In dieser Zeit feierte er unter anderem den Aufstieg sowie den anschließenden Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nun möchte er sich schnell an das höhere Niveau anpassen, sich persönlich weiterentwickeln und seinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft auch in Zukunft erfolgreich bleibt. Der Linksverteidiger lief 63 Mal für die Bezirksliga-Truppe auf und konnte dabei vier Tore erzielen sowie acht weitere Treffer vorbereiten.

Auch Florian blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe. Er geht seit Beginn seinen Weg beim SC Melle und hatte stets das Ziel, einmal für die erste Mannschaft aufzulaufen. In der Landesliga möchte er nun sportlich Fuß fassen, fit bleiben und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Mit Engagement und Motivation will er dem Team helfen und auf eine erfolgreiche Saison 2026/27 hinarbeiten. Mit sechs Toren aus 13 Partien bringt der groß gewachsene Sechser auch die nötige Torgefährlichkeit mit.