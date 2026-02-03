Der SC Melle verzeichnet zwei weitere Zusagen für die kommende Saison

Der Landesligist SC Melle gab via Instagram bekannt, dass die nächsten zwei Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Beide Akteure gehen ab Sommer in ihre dritte Saison im Grönegau..

Zum einen gab Jannik Pantke seine Zusage für 26/27. Der 21-Jährige wurde in der Jugend beim VfL Osnabrück qualitativ hochwertig ausgebildet und spielte in der A-Jugend Bundesliga. Nach einer Zwischenstation beim SV Rödinghausen ging es 2024 dann zum SC Melle. Dort avancierte der Linksverteidiger schnell zum Stammspieler. In der laufenden Saison stand Pantke zehn Mal auf dem Feld und erzielte einen Treffer. Lediglich eine Verletzung bremste Pantke zwischenzeitlich etwas aus.

Außerdem gab Dustin Jung seine Zusage für die kommende Saison. Der 25-Jährige kam ebenfalls 2024, nachdem er mit 39 Toren in 54 Spielen für den Kreisligisten Borgloh auf sich aufmerksam machte. Seither spielte der 25-Jährige 33 Mal für Melle und traf fünf Mal. In der laufenden Saison war der Stürmer 15 Mal im Einsatz, sechs Mal davon von Beginn an, und traf schon vier Mal.