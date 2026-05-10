Der SC Massenhausen kehrt mit einem 8:0-Sieg in die Kreisklasse zurück

Der SC Massenhausen sichert sich die Meisterschaft. Pulling legt derweil im Rennen um den Relegationsplatz vor.

Der zweite Matchball saß: Mit einem souveränen 8:0-Erfolg kürte sich der SC Massenhausen in Steinkirchen zum Meister der A-Klasse 5 und kehrt damit ein Jahr nach dem Abstieg in die Kreisklasse zurück (weiterer Bericht folgt). Doch im Kampf um den Relegationsplatz bleibt es spannend. Durch den 4:2-Sieg gegen Hohenkammer vergrößerte der SV Pulling den Abstand auf die spielfreie Hallbergmooser Reserve.

SpVgg Steinkirchen – SC Massenhausen 0:8 (0:2). „Jetzt sind wir in Feierlaune“, jubelte Massenhausens Meistertrainer Andreas Langer nach dem „maximal verdienten“ und ungefährdeten Sieg gegen die SpVgg. Schlussendlich sei es gegen den tiefstehenden Gegner einzig eine Frage der Zeit gewesen, bis die nötigen Tore fallen sollten. Deshalb spiegle das Ergebnis auch in der Höhe den Spielverlauf wider. Tore: 0:1/0:6 Tobias Mock (9./FE, 71.), 0:2 Labro Grohmann (13.), 0:3 Nico Kratzl (48.), 0:4 Luca Schlüter (58.), 0:5 Philipp Schöps (65./FE), 0:7 Illia Chornyi (86.), 0:8 Paul Hepting (88.).

SV Kranzberg II – TSV Eching II 0:2 (0:1). „Es geht um nichts mehr, und so haben wir auch gespielt“, berichtet SVK-Trainer Tobias Baierl mit Blick auf die „katastrophale“ erste Hälfte. Zumindest habe man nach dem Wiederanpfiff „Charakter bewiesen“ und sich fortan ein Duell auf Augenhöhe mit der Zebras-Reserve geliefert. „Unterm Strich war das 2:0 für Eching aber schon hochverdient“, erklärt der Teamchef. Vor allem, da der TSV viele Fehler seiner Truppe nicht bestraft habe. Tore: 0:1 Samuel Glogowski (8.), 0:2 Sebastian Uffinger (64.).

FC Neufahrn II – SV Vötting II 1:1 (0:1). Auch wenn das Ergebnis etwas anderes vermuten lasse, konnte Neufahrns Trainer Thomas Joba überaus zufrieden mit der Leistung seiner Fußballer sein. Denn: „Das war spielerisch unser bestes Saisonspiel.“ So sei sein FCN in diesem fairen Match „fast durchgehend die bessere Mannschaft“ und nach dem Ausgleich sogar „drückend überlegen“ gewesen, wobei Joba zeitweise von 80 Prozent Ballbesitz sprach. Tore: 0:1 Leander Hoffmann (44.), 1:1 Hasan Sümer (61.).

SV Pulling – SV Hohenkammer 4:2 (2:0). Und plötzlich wurde es nochmal eng: Im Anschluss an die Pullinger 2:0-Pausenführung brachte sich der SV Hohenkammer durch einen Doppelschlag überraschend zurück in die Partie. „Ich weiß nicht, wo wir nach der Halbzeit mit dem Kopf waren“, ärgerte sich SVP-Übungsleiter Christian Winklhofer hinterher. Spätestens nach dem 3:2 habe seine Auswahl dann jedoch erneut alles im Griff gehabt und darf nun weiter auf die Teilnahme an der Relegation hoffen. Tore: 1:0 Moritz Stahl (35.), 2:0 Marco Schreiner (42.), 2:1 Xaver Wildgruber (55.), 2:2 Raffael Rankl (60.), 3:2 Alexander Stöger (82.), 4:2 Franz Ebner (89.).