Der SC Massenhausen baut den Vorsprung auf sechs Punkte aus

Er stellte die Weichen auf Sieg: Tobias Mock (am Ball) brachte Massenhausen vor der Pause mit 1:0 in Führung. – Foto: Michalek

Der SC Massenhausen gewinnt das Spitzenspiel gegen Hallbergmoos II. Doch der Trainer will noch keine Glückwünsche zum Titel annehmen.

Riesenjubel in Massenhausen: Durch einen 2:0-Heimerfolg gegen die Zweite Mannschaft des VfB Hallbergmoos sind die Fußballer des SC Massenhausen in der A-Klasse 5 fast durch. Das Gästeteam muss nun wohl darauf hoffen, den Relegationsplatz gegen den SV Pulling verteidigen zu können.

SC Massenhausen – VfB Hallbergmoos II 2:0 (1:0). Sechs Punkte Vorsprung hat der SCM nun an der Tabellenspitze. Gratulationen zum Meistertitel wollte Trainer Andreas Langer aber noch nicht annehmen: „Es sieht zwar jetzt prima aus, aber noch sind einige Partien zu absolvieren.“

Gegen Hallbergmoos II sah er eine ausgeglichene erste Hälfte, in der seine Truppe durch einen Elfmeter in Führung ging. Anschließend stieg der Puls von VfB-Coach Florian Guggenberger einige Male in den hohen Bereich. Eine Gelb-Rote Karte gegen sein Team (48.) sei ein Witz gewesen, außerdem hätte man gleich zwei Strafstöße bekommen müssen. „Das ist meiner Meinung nach einfach sehr, sehr bitter.“ Guggenberger berichtete ansonsten von einem Kampfspiel auf einem schlechten Platz, mit mehr Spielanteilen für den VfB in Hälfte zwei. Was Langer bestätigte: „Sie haben viel Druck gemacht, wir konnten allerdings einen kühlen Kopf bewahren und sind ruhig geblieben.“ Nach einem individuellen Fehler der Hallberger sorgte Massenhausen für die Entscheidung. Am Ende gab es Jubel pur, die Zuschauer hatten sogar Spruchbänder für ihre Helden parat. Tore: 1:0 Tobias Mock (42./FE), 2:0 Andreas Schwarz (62.).

SV Vötting II – TSV Allershausen II 0:0. In seinem ersten Spiel als SVV-Cheftrainer freute Dominik Stockheim vor allem, dass seine Männer als eingeschworenes Team aufgetreten seien. Es habe einige Chancen auf beiden Seiten gegeben, die Punkteteilung sei letztlich gerecht. „Das ist ein Ergebnis, mit dem ich leben kann.“

SpVgg Steinkirchen – SV Pulling 1:3 (0:1). Insbesondere in der ersten Halbzeit sei seiner Truppe gegen die kompakte Mauertaktik der Gastgeber wenig eingefallen, sagte SVP-Trainer Christian Winklhofer. Seine Mannschaft sei zwar überlegen aufgetreten, konnte aber nicht allzu viele Chancen kreieren. Nach dem unglücklichen Ausgleich habe man sich aber gesteigert und verdient gewonnen. Winklhofer betont jedoch, dass es in den nächsten Partien eine deutliche Leistungssteigerung brauche, um sich die Aufstiegsrelegation zu verdienen. Tore: 0:1 Matthias Hoffmann (26.), 1:1 David Elisei (46.), 1:2 Marco Schreiner (82./FE), 1:3 Abousria Diarra (88.).